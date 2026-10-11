"Saya tidak tahu apa pekerjaan wasit video, tetapi hari ini dia tampaknya tidak melihat", kata bek tengah FSV Mainz 05 itu. Gol Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen (55'), yang sebelumnya terjadi setelah striker Patrik Schick terkena bola di tangan, menjadi "poin yang menentukan" baginya.

Itu "jelas" merupakan pelanggaran yang bisa dihukum, kata Posch setelah kekalahan kandang 3-4 (2-2) dari Die Werkself. Dia mengakui harus "melihatnya lagi, tetapi dari yang saya dengar, dia membawa bola itu dengan sangat menguntungkan untuk dirinya. Kalau itu bukan handball, saya tidak tahu lagi apa itu." Bola melompat dari perut Schick langsung ke tangan saat kontrol pertamanya, lalu dari situ menuju Quansah, yang tembakannya lebih dulu gagal, tetapi kemudian menyundul bola pantul menjadi gol.

Posch tidak berbicara dengan wasit Max Burda, "tetapi kepada Nadiem Amiri dia bilang itu bukan hand", kata pemain Austria itu. Tampaknya pelanggaran tersebut tidak ditafsirkan sebagai kejadian yang langsung mendahului terciptanya gol. "Saya diberi tahu, kalau pencetak gol memainkan bola dengan tangan, mungkin itu akan dihitung sebagai pelanggaran," kata direktur olahraga Mainz, Niko Bungert: "Dengan begitu, menurut peraturan, itu mungkin gol yang sah." Meski begitu, hal itu tetap "sangat pahit dan terasa tidak adil".

Pelatih Mainz Urs Fischer, yang memprotes di pinggir lapangan setelah gol itu dan selama peninjauan oleh VAR, menghindari perdebatan setelah pertandingan. "Hari ini saya sebaiknya tidak berbicara tentang wasit," kata Fischer dan lebih memilih mencari penyebabnya di internal tim sendiri: "Permainan kami hari ini memang tidak cukup bagus, jadi kami harus membicarakan kesalahan-kesalahan yang kami buat hari ini."