BVB mencatat kerugian bersih sebesar 21,7 juta euro pada musim yang baru saja berakhir, setelah pada periode sebelumnya masih membukukan surplus 6,5 juta euro. Pimpinan BVB yang dipimpin juru bicara mereka Carsten Cramer menyampaikan sikap tegas terkait perkembangan ini dalam kata pengantar laporan keuangan: defisit tahunan itu "tidak memuaskan bagi kami".

Selain hasil negatif tersebut, total pendapatan Die Schwarz-Gelben juga turun signifikan. Pemasukan menyusut 12,5 persen dari 526 juta euro menjadi 460,5 juta euro. Penurunan paling tajam terjadi di sektor hak komersialisasi media: pendapatan dari hak siar televisi turun dari 103,4 juta euro menjadi 72,1 juta euro.

Yang terutama bertanggung jawab atas minus ini adalah tersingkir lebih awal dari kompetisi piala. Di Liga Champions, tim gagal mencapai target perempat final dan sudah harus angkat kaki di babak playoff melawan Atalanta Bergamo. Di DFB-Pokal, hasilnya juga meleset dari proyeksi yang telah dihitung para petinggi, karena mereka tersingkir lebih cepat pada babak 16 besar melawan Bayer Leverkusen.

Selain itu, metode pembukuan Piala Dunia Antarklub dari musim panas 2025 turut memengaruhi neraca. Pemasukan dari turnamen ini dibagi ke dalam dua tahun buku, dengan porsi terbesar sebesar 33,9 juta euro dialokasikan ke musim 2024/25, sementara untuk 2025/26 hanya 11,2 juta euro yang bisa dibukukan.

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BVB ingin mengurangi ketergantungan pada pemasukan transfer

Terlepas dari penurunan pendapatan, klub setidaknya mampu mencatat angka positif di bursa transfer - di sektor ini, hasilnya naik 21,4 juta euro menjadi 59,3 juta euro. Namun, pemasukan tersebut tidak cukup untuk sepenuhnya menutup berkurangnya pendapatan dari operasional pertandingan.

Pimpinan klub mengincar koreksi arah yang mendasar dalam hal ini: "Tujuan kami adalah menjadikan Borussia Dortmund lebih independen dari pemasukan transfer dan memperkuat kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang," demikian bunyi laporan tahunan itu.

Meski begitu, jajaran pimpinan BVB masih meyakini klub berdiri di atas fondasi keuangan yang solid. Cramer menegaskan daya tahan tersebut dan berkata: "Namun yang penting adalah: Borussia Dortmund tetap sangat sehat. Ekuitas kami masih berada di kisaran 300 juta euro, rasio ekuitas melampaui 50 persen, dan kami tidak mengambil utang keuangan baru maupun harus memanfaatkan fasilitas kredit rekening koran."