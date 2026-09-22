Kekalahan di derby bukanlah kabar terburuk bagi Real Madrid, melainkan apa yang datang 24 jam setelahnya, sebuah pukulan keras dan langsung ke jantung lini tengah Jose Mourinho, yang dibintangi Kang-in Lee dan menjadikan Fede Valverde sebagai korbannya.

Laporan medis singkat dari Valdebebas menegaskan bencana itu: keseleo tingkat tiga, dan absen panjang yang akan membuat Los Blancos kehilangan salah satu senjata terpentingnya di periode musim yang paling padat.

Laporan medis: robekan total dan absen selama dua bulan

Real Madrid secara resmi mengumumkan tingkat keparahan cedera itu melalui pernyataan langsung dan singkat: "Setelah pemeriksaan yang dilakukan tim medis Real Madrid hari ini terhadap pemain kami Fede Valverde, ia didiagnosis mengalami keseleo tingkat tiga pada pergelangan kaki kirinya, dan pemulihannya masih bergantung pada evaluasi lebih lanjut."

Meski klub enggan menentukan durasinya, tingkat keparahan cedera ini secara medis sudah diketahui menurut "Sport" Spanyol. Keseleo tingkat tiga berarti robekan total atau nyaris total pada ligamen pergelangan kaki, sebuah cedera yang durasi pemulihannya tidak kurang dari delapan pekan penuh apabila proses rehabilitasi berjalan tanpa komplikasi apa pun.

Pukulan telak bagi musim Mourinho

Diagnosis ini mengakhiri rencana pemain asal Uruguay itu dalam jangka pendek dan menengah, di mana ia langsung dicoret dari pemusatan latihan timnas Uruguay selama jeda internasional saat ini.

Namun harga sesungguhnya akan dibayar oleh Real Madrid dan Mourinho; sebab absen selama 8 pekan berarti:

Pukulan El Clasico: dipastikan secara resmi ia absen dari laga El Clasico yang dinanti melawan Barcelona pada 25 Oktober mendatang di Stadion Camp Nou, laga yang sangat diandalkan Mourinho untuk memenangkan perebutan puncak klasemen.

Satu setengah bulan yang bagai neraka: Valverde akan absen dari 7 laga krusial di La Liga dan dua laga fase grup Liga Champions, di saat selisih poin dengan Barcelona yang memuncaki klasemen mulai melebar.

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Dengan demikian Mourinho kehilangan pemainnya yang paling serbaguna dan multiposisi, paru-paru yang tak pernah berhenti bekerja di lini tengah, bek, dan sayap, sehingga meninggalkan kekosongan besar di saat tim tak mampu menanggung kemunduran baru apa pun.