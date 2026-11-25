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Jude Bellingham menampilkan salah satu momen terbaiknya musim ini saat menghadapi Eindhoven. Ia ikut membalikkan ketertinggalan Real Madrid menjadi kemenangan besar di Liga Champions dan menuai pujian luas dari para analis serta pengamat.

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Di saat kembalinya Bellingham dan pengaruhnya yang cepat menyita perhatian, Jorge Valdano asal Argentina menyoroti sisi lain dari karier pemain asal Inggris itu, yakni apa yang bisa ia berikan pada tahun-tahun mendatang. Valdano menilai Bellingham memiliki tempat yang istimewa di antara para gelandang di Eropa. Menurutnya, level permainannya saat ini belum mencerminkan seluruh potensinya, terlebih usianya belum lebih dari 23 tahun dan ia masih memiliki waktu panjang untuk mencapai puncak kariernya.

Sejumlah sumber, di antaranya france24, mengutip pernyataan mantan pemain sekaligus mantan pelatih Real Madrid itu tentang penampilan Bellingham di studio analisis jaringan "Movistar". Pernyataan itu disampaikan seusai laga yang diwarnai kebangkitan Real Madrid melawan Eindhoven, setelah tim tersebut tertinggal satu gol pada babak pertama lewat penalti Ivan Perisic.

Mengenai performa Bellingham, Valdano berkata: "Bellingham sedang menjalani periode yang luar biasa, dan mungkin tidak ada gelandang di Eropa dengan kelas dan level seperti ini." Ia menambahkan bahwa hal yang lebih mengagumkan adalah usia sang pemain, yang masih 23 tahun, meski penampilan dan pengaruhnya di lapangan begitu besar. Pria asal Argentina itu melanjutkan: "Anda harus melihat usianya dua kali. Ia berusia 23 tahun, dan sungguh menakjubkan membayangkan betapa besar ruang yang masih ia miliki untuk berkembang, karena ia belum mencapai puncak performanya. Seorang pemain seharusnya mencapai puncak performanya pada usia 27 tahun, sedangkan pemuda ini masih berusia 23 tahun."

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Pelatih Jose Mourinho terpaksa melakukan tiga pergantian pemain di awal babak kedua, dan Bellingham menjadi salah satu pemain yang dimasukkan. Ia pun ikut berperan dalam perubahan besar permainan tim. Pengaruhnya cepat terlihat, setelah ia terlibat dalam serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan yang dicetak Federico Valverde.

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Pengaruh pemain asal Inggris itu tidak berhenti pada menciptakan peluang. Ia mencetak gol yang membawa Real Madrid unggul melalui tembakan indah dari luar kotak penalti, sebelum menunjukkan kehadirannya di lini tengah dan membantu rekan-rekannya terus menekan serta mengatur permainan, di saat tim membutuhkan pemain yang mampu mengubah ritme laga.

Bellingham memiliki catatan angka yang mendukung performa gemilang ini, yakni 7 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan di LaLiga dan Liga Champions, menurut Opta. Ia pun terus memainkan peran penting bersama Real Madrid, yang diharapkan menjadikannya salah satu elemen terpenting dalam proyek klub pada musim-musim mendatang.

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