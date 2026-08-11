"Tidak ada yang berhak berbicara atas nama saya": Liao Akhiri Spekulasi

Pemain internasional Portugal Rafael Leao, bintang klub Milan, menyampaikan pesan langsung melalui akun Instagram-nya, mengakhiri berbagai spekulasi yang mengelilinginya.

Milan menghargai winger asal Portugal itu sekitar 50 juta euro, jumlah yang menjadi penghalang bagi klub-klub yang ingin merekrut Leao musim panas ini, terutama Galatasaray yang bergerak baru-baru ini untuk mencoba meyakinkan Milan agar melepasnya.

Surat kabar The Sun juga sebelumnya menyebutkan bahwa Leao masuk dalam perhitungan Arsenal, setelah pupus harapan mereka merekrut Vinicius Junior yang memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid.

Menurut situs jurnalis Gianluca Di Marzio, Rafael Leao menulis melalui akun Instagram-nya: "Satu-satunya pikiran saya adalah lapangan. Saya fokus untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan dan setiap sesi latihan."

Pemain asal Portugal itu menambahkan: "Hanya untuk menghindari segala jenis spekulasi dan berita yang tidak benar, saya kembali menegaskan bahwa sejak beberapa waktu lalu saya telah menyerahkan pengelolaan seluruh urusan dan kepentingan saya secara eksklusif kepada keluarga dan pengacara saya."

Ia melanjutkan: "Tidak ada pihak lain yang berhak berbicara atas nama saya. Fokus saya tertuju pada target-target mendatang."

Baca juga: Misteri seputar kembalinya Messi ke Amerika

Musim Leao

Rafael Leao saat ini tengah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk musim ketujuhnya bersama Milan. Perjalanan pemain asal Portugal itu bersama klub Italia tersebut mengalami periode yang beragam antara kegemilangan dan kemerosotan.

Leao, yang lahir pada tahun 1999, akan tetap hadir dalam sejarah klub berkat kontribusinya dalam meraih gelar Serie A musim 2021-2022, ketika ia memimpin rekan-rekannya menuju keberhasilan meraih gelar setelah mencetak 11 gol dan menciptakan 10 assist.

Sementara pada musim lalu, sang pemain menghadapi kesulitan untuk meninggalkan jejaknya sesuai harapan, dan menuai kritik dari para pendukung Milan. Pemilik nomor punggung 10 itu mengakhiri musim dengan 9 gol dan 3 assist dalam 29 pertandingan, sedangkan timnya gagal mengamankan tempat di Liga Champions Eropa.