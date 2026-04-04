Tidak ada sedikit pun keraguan dari Direktur Ajax, Beuker: 'Dia akan mengguncang Eredivisie!'

Marijn Beuker telah mengumumkannya secara internal sebagai bintang baru Eredivisie, namun beberapa bulan kemudian Oscar Gloukh hampir tidak lagi berperan di Ajax. Gelandang asal Israel yang didatangkan dengan harga hampir lima belas juta euro ini lebih sering duduk di bangku cadangan dan sejauh ini belum mampu memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi. Situasinya menjadi simbol dari kegagalan kebijakan transfer di Amsterdam.

Menurut Algemeen Dagblad, direktur sepak bola Beuker sangat yakin bahwa Ajax telah mendatangkan sensasi masa depan. "Beuker tidak memiliki sedikit pun keraguan," kata pengamat Ajax Johan Inan. “Dia akan mengguncang Eredivisie,” kata Beuker secara internal pada akhir Juli mengenai Gloukh. Kata-kata itu ternyata sangat optimis, mengingat perannya saat ini di tim.

Gloukh didatangkan sebagai salah satu rekrutan besar yang menjanjikan pada musim panas, tetapi delapan bulan kemudian, tak banyak yang tersisa dari itu. Pemain bernomor punggung 10 ini hampir tak pernah lagi bermain di Johan Cruijff Arena dan tampaknya jauh dari posisi starter tetap.

Raúl Moro, rekrutan mahal musim panas lainnya, juga telah hengkang. Pemain asal Spanyol itu memilih pindah ke Osasuna pada Januari, tanpa benar-benar meninggalkan kesan di Amsterdam. Menurut surat kabar tersebut, Gloukh dan Moro menjadi simbol kegagalan yang lebih luas di bursa transfer.

Sejak kepergian Marc Overmars pada 2022, Ajax telah mendatangkan tak kurang dari empat puluh pemain baru. Namun, hanya satu pembelian yang dianggap sebagai rekrutan yang benar-benar tepat: Jordan Henderson. Yang menarik, gelandang berpengalaman itu bahkan tidak didatangkan oleh jajaran manajemen teknis tetap, melainkan oleh direktur sementara Kelvin de Lang.

Surat kabar Algemeen Dagblad menyoroti beberapa penyebab kegagalan kebijakan tersebut. Di dalam klub terjadi pergantian pejabat yang terus-menerus, sehingga tidak ada arah yang jelas. Rencana teknis yang jelas dengan gaya bermain yang konsisten dan profil pemain yang sesuai tampaknya telah lama tidak ada.

Meskipun telah dilakukan upaya untuk membangun struktur, hal itu sering kali hanya sebatas teori. Para pelatih sering berganti visi dan profil pemain yang diinginkan pun terus berubah. Akibatnya, tidak ada kebijakan yang konsisten dan pemain baru tidak selalu diintegrasikan dengan tepat.

Selain itu, pengaruh pelatih juga berperan dalam keberhasilan yang bervariasi dari para pemain. Di bawah Francesco Farioli, beberapa pemain baru tampil lebih baik, sementara di bawah pelatih sebelumnya justru mengecewakan. Hal ini menegaskan betapa keberhasilan sangat bergantung pada konteks di mana para pemain berada.

Kesimpulan dari Algemeen Dagblad cukup tegas. Ajax saat ini kehilangan fondasi stabil yang dimilikinya beberapa tahun lalu dengan Van der Sar, Overmars, dan Ten Hag. Di mana dulu kejelasan dan kesatuan mendominasi, kini hal itu sulit ditemukan, dengan segala konsekuensinya.