Timnas Oman menjalani laga melawan Arab Saudi besok Sabtu di bawah slogan "tidak ada pilihan selain kemenangan", dalam salah satu laga paling menonjol pada matchday kedua babak fase grup turnamen Piala Teluk Arab untuk sepak bola "Khaleeji 27", di tengah keinginan besar dari pasukan pelatih asal Maroko, Tarek Sektioui, untuk merebut tiga poin dan mempertahankan peluang mereka dalam persaingan.

Tarek Sektioui, direktur teknik Timnas Oman, menegaskan bahwa laga melawan Arab Saudi akan sulit bagi kedua tim, seraya menunjukkan bahwa kesiapan teknis dan fisik akan menentukan banyak detail pertandingan.

Sektioui berkata dalam konferensi pers: "Pertandingan ini sulit bagi kedua belah pihak, dan laga kedua ini penting bagi kami. Kami tahu bahwa di depan kami ada tiga pertandingan. Anda sudah menyaksikan pertandingan pertama, dan besok kita akan melihat tim yang lebih siap secara teknis dan fisik."

Ia menjelaskan bahwa sebagian pemain merasa kelelahan usai pertandingan sebelumnya karena waktu pelaksanaannya dan tingginya tingkat kelembapan, namun ia menekankan tidak adanya cedera yang mengkhawatirkan, seraya menegaskan bahwa seluruh pemain dalam kondisi baik.

Ia menambahkan: "Arab Saudi adalah tim yang kuat dan memiliki keuntungan bermain di depan pendukungnya, tetapi kami memiliki para pemain yang punya semangat besar untuk membela kostum Oman dan membahagiakan para pendukung."









Sektioui menekankan bahwa timnya akan menjalani laga dengan mentalitas menyerang yang jelas, dengan mengatakan: "Kami mengerjakan sisi mental, dan kami memasuki setiap pertandingan dengan tujuan meraih kemenangan, dan jika kami tidak menang, kami berusaha untuk tidak kalah."

Ia menunjukkan bahwa kemenangan Arab Saudi pada matchday pertama akan memberi mereka suntikan moral, dan mungkin memberi pelatihnya kesempatan untuk mengistirahatkan sebagian pemain, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa Timnas Oman tidak akan meremehkan lawannya maupun kemampuannya.

Ia berkata: "Kami menghormati Timnas Arab Saudi sebagaimana kami menghormati Timnas Irak, tetapi kami akan menghadapinya dengan kekuatan dan keinginan untuk menang, dan kami akan bermain dengan karakter."

Sektioui menegaskan bahwa Timnas Oman membutuhkan kemenangan dalam dua pertandingan mendatang, seraya menjelaskan bahwa penurunan lini pertahanan pada pertandingan sebelumnya bukanlah pilihan taktis, melainkan datang sebagai akibat dari sejumlah masalah fisik.

Ia menambahkan: "Kami tidak mundur untuk bertahan pada pertandingan terakhir karena kami ingin menang, tetapi kami menghadapi sejumlah masalah fisik, dan kami akan menjalani pertandingan besok dengan mentalitas yang sama."









Pelatih asal Maroko itu berbicara tentang pentingnya semangat kolektif, seraya menegaskan bahwa sepak bola adalah permainan tim, dan bahwa cinta tanah air serta semangat juang yang dimiliki para pemain dapat menjadi faktor penting dalam meraih hasil.

Terkait perwasitan, Sektioui berkata: "Saya melihat bahwa seluruh wasit yang ada di turnamen ini bagus dan memiliki kualifikasi besar, dan mereka adalah manusia yang bisa saja melakukan kesalahan, tetapi tidak disengaja, insya Allah. Kami fokus pada tim kami di dalam lapangan."

Di sisi lain, Abdulmajeed Al Balushi, pemain Timnas Oman, menegaskan sulitnya laga tersebut, seraya menekankan bahwa tujuan timnya adalah meraih kemenangan dan mengantongi tiga poin.

Pemain Timnas Oman itu berkata: "Pertandingan ini sulit bagi kedua belah pihak, dan kami akan berusaha meraih kemenangan serta mengantongi tiga poin, dan itu adalah tujuan utama kami."

Ia menambahkan: "Perasaan saya tak terlukiskan sebagai pemain muda yang tampil untuk pertama kalinya di ajang Piala Teluk. Sejak hari pertama kami sudah memasuki atmosfer turnamen, dan kami di sini demi membahagiakan rakyat Oman."