China tidak hanya menghentikan siaran La Liga Spanyol, tetapi melangkah lebih jauh dari itu, dengan memutuskan menghapus total nama Kylian Mbappe dari catatan Ballon d'Or dan menggantinya dengan kalimat mengejutkan: "Orang ini tidak ada", dalam eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya atas krisis meme satire yang menyulut kemarahan satu setengah miliar rakyat China.

Krisis Kylian Mbappe di China meningkat dengan cepat, berubah dari sekadar perdebatan di media sosial menjadi krisis diplomatik dan olahraga secara penuh, menurut Sport Spanyol, dengan tokoh utamanya adalah bintang Real Madrid dan pernyataan kontroversialnya mengenai mendiang pemimpin China, Mao Zedong.

"Cha wu ci ren": Kalimat yang menghapus seorang bintang

Dalam langkah yang mencolok dan belum pernah terjadi dalam sejarah penghargaan ini, situs "Dongqiudi", salah satu situs olahraga paling menonjol dan terbesar di China, memutuskan untuk menghapus nama Mbappe secara permanen dari daftar resminya untuk penghargaan Ballon d'Or tahun 2026 dan menggantinya dengan kalimat China yang keras.

Meski pemain Prancis itu menempati posisi kedua dalam peringkat resmi di belakang sang pemenang Harry Kane dan di atas Lamine Yamal yang menempati posisi ketiga, daftar yang dipublikasikan pada hari Selasa di China menampilkan posisi pertama atas nama Kane dan posisi ketiga atas nama Yamal, sementara di tempat posisi kedua diletakkan kalimat "chá wú cǐ rén" yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "tidak ada orang seperti ini" atau "orang itu tidak ada".

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Situs itu tidak berhenti di situ saja, tetapi melengkapi unggahan tersebut dengan foto hitam putih sang penyerang Prancis, sebagai isyarat simbolis yang kuat, seraya menegaskan bahwa mereka tidak akan menerjemahkan pernyataannya dan menganggapnya menghina publik China dan khalayak umum, sehingga dengan demikian mereka mengubah hasil penghargaan individu terpenting dalam sepak bola menjadi panggung untuk mengekspresikan sikap politik mereka.

Dari CCTV hingga Dongqiudi: Krisis meluas

Langkah ini datang beberapa hari setelah keputusan saluran CCTV, televisi resmi China, untuk menghentikan siaran pertandingan La Liga Spanyol secara keseluruhan, menurut laporan media lokal, dengan latar belakang krisis yang sama, yang menimbulkan kerugian komersial besar bagi La Liga dan menempatkan masa depan pemasaran Mbappe di pasar China dalam bahaya.

Apa meme yang membuat China marah?

Akar krisis ini berawal dari wawancara yang dilakukan Mbappe dalam program digital "The Bridge" yang dipandu oleh rekan setimnya di Real Madrid, Aurelien Tchouameni.

Ketika ditanya tentang meme favoritnya, Mbappe mengingat sebuah gambar hasil editan yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada wajah seorang pemimpin China yang ia sebut sebagai "diktator", seraya menjelaskan bahwa ia menganggap gambar itu lucu dan sering membagikannya kepada teman-temannya.

Meski pemain Prancis itu tidak menyebut nama Mao Zedong secara terang-terangan, publik China langsung mengaitkan kata-katanya dengan gambar satire yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada wajah mendiang pemimpin tersebut, dan sebagian besar pengguna menganggapnya sebagai bentuk peremehan dan ejekan terhadap sosok sentral dan sakral dalam sejarah negara itu, sehingga setelah itu meletuslah badai kritik yang tidak berhenti hingga nama Mbappe terhapus dari keberadaan sepak bola di China.



