Thomas Muller & Mats Hummels Kembali Perkuat Timnas Jerman

Thomas Muller dan Mats Hummels telah kembali ke skuad Jerman untuk Euro 2020 setelah absen selama dua tahun.

Dua pemain yang pernah bermain bersama di Bayern Munich itu masuk ke dalam 26 nama pemain Joachim Low yang diumumkan untuk turnamen tersebut, yang akan dimulai pada 11 Juni.

Penyerang Bayern Muller dan bek Borussia Dortmund Hummels sama-sama tersingkir dari skuad Der Panzer pada 2019 ketika Low mencoba untuk memasukkan bintang-bintang generasi berikutnya, tetapi pelatih kepala tersebut memilih untuk tidak melakukan itu menjelang penampilan Jerman di turnamen Eropa musim panas ini.

Hummels, yang bermain bersama Muller di Bayern antara tahun 2016 dan 2019, mengungkapkan kegembiraannya di Twitter setelah dipanggil kembali untuk membela tanah kelahirannya.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bermain untuk Jerman lagi," tulisnya.

Ich bin sehr glücklich und stolz wieder dabei zu sein @DFB_Team



I am really happy and proud to play for 🇩🇪 again https://t.co/cNt8vzkwb6