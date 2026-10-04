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Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Thijs Dallinga angkat bicara lewat Instagram: "Sebuah mimpi buruk telah menjadi kenyataan..."

FC Koeln vs Viktoria Koeln 1904
FC Koeln
Viktoria Koeln 1904
Club Friendlies
T. Dallinga

Thijs Dallinga merespons cedera lutut parahnya di Instagram. Penyerang FC Köln berusia 26 tahun itu mengalami robek ligamen cruciatum pada Sabtu siang, yang membuat musimnya hampir bisa dipastikan sudah berakhir.

"Sayangnya, mimpi buruk menjadi kenyataan kemarin," tulis Dallinga pada Minggu di Instagram. "Saya masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi."

"Sulit untuk menerima ini. Tetapi saya akan melakukan segalanya untuk kembali secepat mungkin. Sampai saat itu, saya akan sepenuhnya mendukung tim dan klub hebat ini, agar musim tetap berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua pesan yang saya terima. Saya akan kembali."

Semuanya berjalan buruk bagi Dallinga pada Sabtu siang dalam laga uji coba melawan sesama klub sekota, Viktoria Köln. Beberapa jam kemudian, FC Köln mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera ligamen cruciatum dan harus menepi selama beberapa bulan.

Dallinga pindah dengan status pinjaman dari Bologna pada musim panas lalu. Pada 29 Agustus, ia menjalani debut yang benar-benar seperti mimpi di Bundesliga: Dallinga masuk pada menit ke-66 dan secara pribadi membalikkan ketertinggalan 1-2 melawan TSG Hoffenheim menjadi kemenangan 3-2 lewat dua golnya.

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FC Koeln
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Borussia Moenchengladbach
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3. Liga
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Alemannia Aachen
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Viktoria Koeln 1904
FCK

Dalam dua laga berikutnya saat ia tersedia untuk dimainkan, ia tidak mencetak gol. Dengan demikian, sangat mungkin total golnya musim ini akan berhenti di angka dua. Ada kemungkinan ia juga sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Köln, meski klub Jerman itu memang memiliki opsi untuk merekrut Dallinga secara permanen setelah musim ini.

Pemain berkaki kanan itu hingga kini baru mencatatkan satu penampilan bersama tim nasional Belanda. Pada 21 November 2023, ia menjalani debut untuk Oranje dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan Gibraltar (0-6).

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