Bintang Prancis Thierry Henry berupaya menciptakan revolusi dalam sepak bola wanita, melalui pintu sepatu olahraga, dengan mengembangkan desain khusus untuk para pemain wanita alih-alih bergantung pada model yang pada dasarnya dirancang untuk pria, dalam sebuah langkah yang memadukan inovasi teknologi dan investasi di pasar yang mengalami pertumbuhan pesat.

Surat kabar "Mundo Deportivo" asal Spanyol menyebutkan bahwa Henry, legenda Arsenal dan juara dunia bersama Prancis pada tahun 1998, menggarap inisiatif ini dalam kapasitasnya sebagai direktur sepak bola di perusahaan Swiss "On", yang berupaya memperkuat kehadirannya di dunia sepak bola melalui pengembangan peralatan olahraga yang inovatif.

Henry berkata: "Ada pemain wanita yang mengenakan sepatu pria, dan itu tidak wajar," merujuk pada kesenjangan yang masih ada dalam desain peralatan olahraga khusus untuk sepak bola wanita.

Pemain Swiss Sydney Schertenleib, gelandang Barcelona, turut terlibat dalam pengembangan produk-produk baru perusahaan tersebut, sehingga memungkinkan pemanfaatan pengalaman para pemain profesional wanita untuk merancang sepatu yang memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik.

Inisiatif ini mengandalkan teknologi LightSpray, yang memungkinkan pembuatan bagian atas yang sangat ringan dan tanpa jahitan, dengan tujuan meningkatkan kenyamanan, keringanan, dan performa di dalam lapangan.

Perusahaan ini berharap dapat memanfaatkan Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil, sebagai panggung penting untuk memperkenalkan produk-produk barunya dan memperkuat kehadirannya secara global.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi On untuk memperluas kehadirannya di sepak bola, dengan memanfaatkan kerja sama dengan bintang-bintang ternama, di antaranya Kylian Mbappe, selain Schertenleib, dalam kerangka pendekatan yang melampaui sponsor tradisional menuju investasi dalam teknologi dan desain peralatan khusus.

Dengan inisiatif ini, Henry berambisi mengatasi kesenjangan historis dalam perlengkapan sepak bola wanita, seraya menegaskan bahwa perkembangan olahraga ini tidak sebatas peningkatan jumlah penonton dan investasi, tetapi juga menuntut produk-produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para pemain wanita, di pasar yang kini menjadi peluang komersial menjanjikan bagi merek-merek olahraga.



