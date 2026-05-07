Thierry Henry berbicara di televisi selama beberapa menit tentang orang-orang Belanda: 'Dulu aku punya posternya'

Adegan menarik dari studio CBS Sports, di mana Thierry Henry memberikan penjelasan selama beberapa menit mengenai sepak bola total, yang menurut pria asal Prancis itu bermula dari tiga orang Belanda.

"Silsilah sepak bola total", itulah yang diajarkan Henry pada Rabu malam. Pemicunya adalah pertandingan antara Bayern München dan Paris Saint-Germain, di mana kedua pelatihnya—Vincent Kompany dan Luis Enrique—juga merupakan pengikut sepak bola total.

Henry menelusuri kembali ke masa lalu: ke akar-akar sepak bola total. Akar-akar itu terletak di sebuah taman Belanda, katanya. "Semuanya dimulai dengan Rinus Michels. Belanda yang kecil menciptakan sesuatu dan sisa dunia sepak bola mengikutinya," kata mantan penyerang top itu di CBS Sports.

"Banyak orang masih ingat final Liga Champions 1971. Ajax mengalahkan Panathinaikos dengan gol dari Dick van Dijk dan Arie Haan. Itulah awalnya. Mereka berkata: begitulah cara kami ingin bermain dan kami juga bisa menang dengan cara ini."

Di Barcelona, silsilah total football terus berkembang. "Michels dan Cruijff pindah ke Spanyol," lanjut Henry. "Cruijff adalah pemain yang mewujudkan ide Michels di lapangan. Mereka mengalahkan Real Madrid 5-0 dan kemudian menjadi juara Spanyol untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. Di Belanda dan Barcelona, dia adalah dewa."

Henry mulai berbicara tentang Piala Eropa 1988, di mana Michels memberi Belanda satu-satunya gelar turnamen besar dalam sejarah. "Orang-orang bertanya-tanya: bisakah kamu juga menang seperti itu dengan tim nasional? Aku punya poster gol Marco van Basten di final di kamarku. Aku mengaguminya sejak kecil."

"Saat itu, Cruijff juga sudah memulai kariernya sebagai pelatih," lanjut Henry dalam ceritanya. Sama seperti Michels: pertama di Ajax, lalu di Barcelona. Pada 1987, ia memenangkan Piala Eropa II berkat gol dari Van Basten. Pada 1992, ia menjuarai Piala Eropa I bersama Barcelona. Namun, pada 1994, Barcelona kalah 4-0 dari AC Milan di final Liga Champions."

"Semua orang mengira total football sudah berakhir. Namun, gaya itu tidak punah pada hari itu." Menurut Henry, hal itu berkat seorang Belanda lainnya: Louis van Gaal. Van Gaal menambahkan aspek taktis ke dalam total football, kata Henry.

"Dan itu mengarah pada apa yang kita lihat pekan lalu antara Kompany dan Enrique (dalam laga 5-4 antara PSG dan Bayern, red.), tetapi semuanya bermula dari Rinus Michels. Sebuah negara kecil seperti Belanda telah menciptakan sesuatu yang diikuti oleh semua orang. Sebuah warisan."