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Thibaut Courtois dan José Mourinho membahas laga Liga Champions antara Real Madrid dan PSV dalam konferensi pers pada Senin siang. Kedua tim akan bertemu pada Selasa malam pukul 21.00 di Santiago Bernabéu.

Courtois menyampaikan pandangan yang sangat positif tentang PSV. Kiper asal Belgia itu memiliki ikatan khusus dengan klub tersebut dan bahkan menyebutnya sebagai favoritnya di Belanda. "PSV adalah klub yang bagus dan juga sangat dekat dari rumah. Besok saya lebih memilih bermain di Eindhoven daripada di Bernabéu. Menyenangkan bisa bermain melawan PSV," ujarnya seperti dikutip Voetbal International.

Ketertarikan Courtois terhadap PSV juga berkaitan dengan masa lalunya di KRC Genk. Saat berada di akademi klub Belgia tersebut, sejumlah pemain bercita-cita pindah ke Eindhoven suatu hari nanti. "Dulu, para pemain muda di Genk terkadang bermimpi bermain untuk PSV," kata Courtois.

Kiper yang kini berusia 34 tahun itu sendiri tidak pernah mendapat kesempatan bermain untuk PSV. Namun, mantan rekan setimnya, Marco Ospitalieri, pernah mengambil langkah tersebut dengan pindah dari akademi Genk ke akademi PSV. Courtois mengenang kepindahan itu dalam konferensi pers.

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Di lapangan, Courtois juga memperkirakan pertandingan yang menarik. Menurutnya, PSV gemar menyerang, tetapi juga mengambil risiko. “Mereka mencetak banyak gol, tetapi juga kebobolan cukup banyak.”

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Mourinho juga menegaskan bahwa ia tidak meremehkan PSV. Pelatih asal Portugal itu menilai, berdasarkan penampilannya, tim asal Eindhoven tersebut semestinya mengumpulkan lebih banyak poin di Liga Champions. "PSV pantas mendapat lebih banyak poin daripada yang mereka miliki saat ini di kompetisi ini. Mereka tim yang luar biasa dengan pemain-pemain hebat," tegasnya.

Mourinho juga secara khusus menyoroti pengalaman dalam skuad PSV. Ia menyebut antara lain Filip Kostic dan Ivan Perisic, yang menurutnya telah bertahun-tahun bermain di level tinggi sepakbola Eropa. Fakta bahwa PSV saat ini termasuk tim dengan jumlah gol paling sedikit di Liga Champions tidak mengubah pandangannya terhadap tim asuhan Peter Bosz itu.

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Mourinho juga harus mempertimbangkan padatnya jadwal Real Madrid. Tim asal Madrid itu baru bermain melawan Celta de Vigo pada Sabtu sehingga hanya punya sedikit waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi PSV. "Jeda tiga hari antarlaga tidak masalah, tetapi dua hari itu berat. Memang begitulah keadaannya, tetapi ini tidak mudah," tutup pelatih asal Portugal tersebut.