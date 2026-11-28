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Fluminense memenuhi keinginan para suporternya dengan memperpanjang kontrak kapten Thiago Silva hingga akhir 2027. Setelah kembali pada musim panas untuk menjalani apa yang disebut sebagai babak terakhir, bek Brasil itu kini akan bertahan satu musim lagi di klub yang dibelanya sejak muda.

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Thiago Silva bertahan satu tahun lagi

Fluminense mengonfirmasi pada Jumat bahwa Silva telah menyepakati perpanjangan kontrak. Bek veteran itu menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 31 Desember 2027.

Kesepakatan tersebut memastikan kapten Fluminense bertahan di klub selama satu musim lagi. Kepastian bahwa salah satu bek terbaik sepanjang sejarah Brasil tetap memimpin tim menjadi dorongan besar bagi skuad dan para suporternya. Dalam tiga periode berbeda bersama klub asal Rio de Janeiro itu, Silva telah mencatatkan 229 penampilan dan mencetak 19 gol.

Keinginan suporter terwujud, 'O Monstro' bertahan

Perpanjangan kontrak ini menyusul dukungan luas dari para suporter Fluminense yang ingin kapten mereka bertahan lebih lama. Saat mengumumkan kabar tersebut melalui pernyataan resmi, klub menyambut perpanjangan kontrak itu dengan menyatakan: "Suporter meminta, dan 'O Monstro' bertahan."

Silva telah kembali ke Fluminense pada musim panas lalu untuk melanjutkan kiprahnya yang bersejarah bersama klub. Menggambarkan periode terbarunya, klub menyebut kepulangannya sebagai "babak terakhir dari kisah yang tak akan pernah berakhir." Kini, babak itu kembali diperpanjang sehingga bek tengah veteran tersebut dapat terus memimpin lini pertahanan di lapangan.

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Jejak dari Xerem hingga panggung dunia

Ikatan erat Silva dengan Fluminense bermula di akademi klub di Xerem, tempat ia berkembang sejak usia 11 hingga 18 tahun. Ia pertama kali membela tim senior antara 2006 dan 2009, menjuarai Copa do Brasil 2007 dan membantu tim mencapai final Copa Libertadores 2008.

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Setelah mengukir nama di panggung sepak bola dunia bersama AC Milan, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, Silva kembali ke Brasil pada 2024. Ia menghabiskan paruh kedua musim 2025/26 bersama FC Porto , sebelum akhirnya kembali ke Fluminense pada musim panas .

Dalam periode keduanya itu, ia menjadi kapten tim dalam perjalanan bersejarah di Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 di Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinannya, Fluminense mengalahkan sejumlah raksasa sepak bola dunia untuk mencapai semifinal turnamen tersebut.

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Memperpanjang babak yang tak terlupakan

Setelah kontraknya dipastikan berlaku hingga akhir 2027, Silva kini berfokus memimpin Fluminense menjalani satu musim lagi. Dengan 229 penampilan untuk klub yang dibelanya sejak muda, sang bek berpeluang menambah jumlah penampilan dan golnya. Bagi Fluminense dan para suporternya, kontrak baru ini memastikan kapten mereka tetap menjadi sosok penting dalam tim pada musim mendatang.