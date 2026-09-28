Jan Paul van Hecke saat ini adalah titik terlemah di timnas Belanda. Demikian pendapat Theo Janssen, seperti disampaikannya dalam program Rondo di Ziggo Sport.

Baik saat menghadapi Jerman (1-1) maupun Serbia (menang 2-1), Van Hecke dalam sepekan terakhir membentuk duet bek tengah bersama Virgil van Dijk. Namun, pemain kelahiran Zeeland itu tidak benar-benar memberi kesan kepada Janssen.

“Dalam pertandingan terakhir, saya melihat mereka cukup sering membangun serangan dengan tiga pemain: Van Hecke, Van Dijk, dan Van de Ven,” Janssen memulai analisisnya. “Itu terlihat sangat jelas dalam cara bermain mereka.”

“Hanya saja, kemudian Anda mulai melihat secara kritis peran Van Hecke. Dan saya sebenarnya hampir tidak mendengar banyak orang membahas soal itu, tetapi bagi saya saat ini Van Hecke adalah titik terlemah yang kami miliki di timnas Belanda. Saat menguasai bola, tetapi juga dalam bertahan.”

“Dia memainkan sangat banyak umpan-umpan pendek yang sederhana, dia tidak melakukan dribel ke depan dan sangat minim inisiatif. Dia sangat cenderung tetap berada di area tengah. Itu masalahnya bagi saya dengan Van Hecke.”

“Begitu dia harus bermain di sisi lapangan, karena Dumfries sudah bergerak naik, dia sangat rentan. Dia sangat lambat dan timing-nya tidak selalu bagus. Itulah hal yang terus saya perhatikan darinya: dia sangat sering kehilangan bola lewat operan sejauh sepuluh sampai lima belas meter melalui tengah.”

Sebagai contoh, ditayangkan sebuah momen dari menit ke-89 saat melawan Serbia. Van Hecke ingin membangun serangan dari belakang dari area kotak penaltinya sendiri, tetapi itu berujung pada kehilangan bola di area berbahaya.

“Serius, apa yang sedang kamu lakukan, bung?” respons Janssen dengan penuh rasa tak percaya. “Bola itu harus dikirim ke striker, tetapi dia ingin lagi-lagi bermain dari belakang. Jika Timber fit, Xavi harus langsung memasangnya. Kombinasi Dumfries - Van Hecke tidak ada harapan.”