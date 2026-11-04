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Boudewijn Zenden Theo JanssenZiggo Sport
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Theo Janssen: "Dia begitu hebat. Dia akan meninggalkan PSV setelah musim ini dengan nilai transfer yang sangat besar"

PSV vs Club Brugge
PSV
Club Brugge
Champions League
K. Sano

Theo Janssen mengaku sangat menikmati penampilan Kodai Sano pada Rabu malam, seperti yang ia sampaikan kepada Ziggo Sport. Meski PSV gagal meraih hasil positif melawan Club Brugge (1-2), pencetak gol itu tampil sangat mengesankan. 

"Menurut saya, Sano bermain sangat bagus," kata Janssen. "Anak ini punya daya juang yang luar biasa, ia merebut banyak bola kedua. Ia sangat bersemangat saat maju menyerang, tetapi juga menjalankan tugasnya untuk tim saat bertahan." 

"Ia benar-benar beradaptasi dengan mudah ke level PSV, tetapi saya akan mengatakan satu hal lagi," lanjut Janssen. "Ia akan melampaui level itu. Ia sebagus itu. Ia sebagus itu. Ia benar-benar akan naik ke level berikutnya." 

Janssen bahkan yakin Sano bisa mencapai level tertinggi, lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. "Kalau ia terus bermain seperti sekarang, saya tidak akan terkejut jika ia kembali hengkang setelah musim ini. Dengan harga mahal." 

"Anda bisa melihatnya. Menyenangkan punya gelandang yang bisa bermain sepakbola sebaik itu. Namun, menyenangkan juga jika ia merebut banyak bola kedua dan kemudian memanfaatkannya dengan baik. Ia selalu melakukan itu." 

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08 Nov 2026

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PSV

PSV

Janssen juga menyukai semangat yang ditunjukkan Sano saat bermain. "Ia selalu berorientasi ke depan dan sangat fokus dalam duel. Ia melakukannya dengan sepenuh hati. Pada satu momen di sisi lapangan, ia melakukan pelanggaran kecil, lalu ia benar-benar naik pitam. Marah kepada semua orang dan segala hal." 

"Ia punya visi, mampu menusuk ke depan, melakukan gerakan melewati pemain lawan... Lalu ia tetap bisa melihat situasi dan mengirimkan umpan pada saat yang tepat. Anak ini punya begitu banyak kualitas."

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