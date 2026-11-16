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Jurriën Timber akan segera memperpanjang kontraknya di Arsenal, menurut The Athletic pada Senin. Kontrak bek serbabisa itu bersama juara Inggris tersebut berlaku hingga pertengahan 2028.

Menurut sejumlah sumber, kedua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak dengan ketentuan yang lebih baik bagi Timber, yang telah menjadi pemain penting sejak bergabung pada 2023. Durasi kontrak baru itu belum diketahui.

Timber mengawali kiprahnya di Arsenal dengan buruk. Ia mengalami cedera lutut parah pada Agustus 2023 dan harus menjalani pemulihan selama berbulan-bulan. Sang bek berjuang untuk kembali dan berperan penting dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar liga musim lalu, yang pertama bagi klub sejak 2004.

Mantan pemain Ajax itu beberapa kali mengalami periode penuh cedera. Begitu pula musim lalu, ketika ia kembali dalam kondisi bugar pada final Liga Champions yang berakhir dengan kekalahan dari Paris Saint-Germain. Timber tidak keluar tanpa cedera dari laga di Budapest dan karena itu absen di Piala Dunia.

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Timber kini telah mencatat 105 penampilan untuk Arsenal. "Berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini pertahanan, Arteta dapat mengatasi cedera di posisi bek tengah dan bek kiri selama berada di klub."

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Pemain timnas Belanda itu baru-baru ini mencatat penampilan ke-100 dengan seragam Arsenal, dalam laga tandang melawan Nottingham Forest yang berakhir 0-1. Sejauh ini Timber telah mencetak tujuh gol dan menyumbang sebelas assist.

Arsenal ingin mempertahankan posisi dominannya di sepak bola Inggris dan karena itu mengikat pemain-pemain penting dengan kontrak. Manajer Mikel Arteta menandatangani kontrak baru berdurasi beberapa tahun pada Oktober, sementara klub berencana menawarkan kontrak baru kepada Declan Rice.

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"Arsenal telah mengikat Jurriën Timber menjelang tahun-tahun terbaik dalam kariernya. Bek berusia 25 tahun itu tampil sebagai pemain yang mengejutkan sejak pindah dari Ajax ke Arsenal dan telah membangun reputasi sebagai salah satu bek terbaik dalam duel satu lawan satu di sepak bola dunia," demikian analisis The Athletic.

Timber kerap dimainkan Arteta sebagai bek kanan, posisi tempat ia bersaing dengan Ben White. Ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah dan bek kiri.