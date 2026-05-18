The Athletic mengungkap: 'Salah ingin tetap di Liverpool dengan satu syarat'

Mohamed Salah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Liverpool, demikian dilaporkan The Athletic. Syarat agar pemain asal Mesir itu tetap bertahan adalah hengkangnya Arne Slot dari klub.

Baru-baru ini, beberapa orang terdekat Salah di Mesir menyarankan bahwa ia belum sepenuhnya menyerah pada gagasan untuk tetap di Liverpool, meskipun ia telah mengumumkan kepergiannya, demikian dilaporkan The Athletic.

Namun, agar skenario tersebut menjadi kenyataan, diperlukan pergantian kepemimpinan. Salah ingin Slot dan stafnya hengkang, begitu pula sejumlah direktur klub.

Salah sudah menjadi sorotan media akhir pekan lalu, setelah ia angkat bicara pada Sabtu malam mengenai krisis olahraga di Liverpool. Sehari setelah kekalahan menyakitkan 4-2 dari Aston Villa, pemain asal Mesir itu menyapa para pendukung The Reds melalui media sosial. Dalam pernyataan yang mencolok, Salah mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi manajer Arne Slot.

“Saya telah melihat klub ini berubah dari yang ragu-ragu menjadi yang percaya diri, dan akhirnya menjadi juara,” tulis pemain sayap kanan berusia 33 tahun itu. “Itu adalah hasil kerja keras yang luar biasa, dan saya selalu memberikan segalanya untuk membantu Liverpool mencapai hal itu. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu.”

“Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim yang agresif dan menyerang, yang ditakuti lawan,” kata pemain sayap tersebut. “Liverpool seharusnya menjadi tim yang memenangkan trofi. Itulah sepak bola yang saya kenal dan itulah identitas yang harus kembali dan dipertahankan.”

Selain itu, Salah menyampaikan pesan yang jelas kepada Slot. “Hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang yang menjadi bagian dari Liverpool harus menyesuaikan diri dengan itu.”

Pemain asal Mesir itu juga menekankan bahwa kemenangan sesekali tidaklah cukup bagi klub sekelas Liverpool. “Menang sesekali bukanlah hal yang seharusnya menjadi ciri khas Liverpool,” katanya. “Setiap tim bisa memenangkan pertandingan, tetapi Liverpool harus secara konsisten bersaing untuk meraih gelar.”

Di Instagram, banyak rekan setim Liverpool saat ini dan mantan rekan setimnya menyukai postingan Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino, dan Georginio Wijnaldum tampaknya mendukung pernyataan Salah.

Kini, Salah telah mengunggah foto bersama Szoboszlai, Kerkez, dan Wirtz, yang menurut banyak pendukung Liverpool dimaksudkan untuk mengatakan: “Lihat, mereka ada di pihak saya.”