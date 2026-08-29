Pemain 23 tahun itu mengalami cedera tersebut tak lama setelah kick-off babak kedua saat skor 2-0, ketika ia memutar lututnya dalam sebuah duel. Konstantelias jatuh ke tanah, sempat tetap terbaring dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Fisio Dortmund langsung melakukan apa yang disebut "tes laci" di lapangan, yakni pemeriksaan untuk mengecek stabilitas sendi.

Setelah itu, Konstantelias tak bisa melanjutkan pertandingan. Ia tertatih meninggalkan lapangan pada menit ke-54 diiringi tepuk tangan penyemangat, dan Marcel Sabitzer masuk menggantikannya. Tayangan ulang televisi kemungkinan mengarah pada cedera yang lebih serius. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac (54) langsung menghampiri Konstantelias di tepi lapangan dan berusaha menyemangati pemain sayap kanan barunya itu, tetapi tidak banyak berhasil.

Sebelum ditarik keluar, Konstantelias menjalani debut Bundesliga yang benar-benar impresif dengan seragam Die Schwarzgelben. Bersama rekan senegaranya dari Yunani, Konstantinos Karetsas, ia praktis terlibat dalam semua serangan berbahaya runner-up tersebut.

Ia membayar penampilan kuatnya dengan gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 pada menit 45+1. Umpan matang Maximilian Beier dari sisi kiri dimanfaatkannya sesaat sebelum turun minum. Konstantelias yang bergerak menusuk ke dalam melepaskan penyelesaian melewati sela kaki bek HSV Sebastiaan Bornauw (27). Bola itu sempat sedikit berubah arah setelah mengenai sang bek, sehingga kiper Daniel Heuer-Fernandes (33) tak punya peluang untuk menahannya.

Konstantelias baru datang beberapa hari lalu setelah transfer Said El Mala (20, 1. FC Köln) gagal terwujud, dengan nilai 26 juta euro dari PAOK Saloniki. Ia diproyeksikan menggantikan Karim Adeyemi (24) yang hengkang ke Barca dan sudah meninggalkan kesan bagus di ajang Piala Super sepekan lalu melawan FC Bayern (1-2).