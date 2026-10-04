Timnas Jerman tidak menyangka bahwa jam-jam terakhir sebelum menghadapi Yunani akan berlangsung tenang, setelah kamp Die Mannschaft mendapat kunjungan mendadak dari Badan Nasional Anti-Doping, sebuah langkah yang menyita perhatian menjelang laga yang dinanti di UEFA Nations League.

Timnas Jerman akan bertandang ke markas Yunani, malam ini, Minggu, di Stadion Toumba milik klub PAOK Thessaloniki, dalam pertandingan yang diperkirakan akan menyaksikan kehadiran suporter dalam jumlah besar, mengingat tribune stadion mampu menampung sekitar 28 ribu penonton, di antaranya hampir 1.400 suporter Jerman yang akan mengiringi timnas negara mereka ke Thessaloniki.

Beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, timnas Jerman mendapat kunjungan mendadak di tempat penginapan mereka di kota Herzogenaurach, setelah Badan Nasional Anti-Doping "NADA" datang pada Jumat malam untuk melakukan pemeriksaan mendadak.

Menurut surat kabar "Bild" Jerman, badan tersebut meminta lima pemain di skuad timnas untuk menyerahkan sampel urine, dalam rangka prosedur pendeteksian doping, sebuah langkah yang lazim dalam program pengawasan mendadak terhadap timnas dan para pemain.

Di lapangan, wasit senior asal Prancis Clement Turpin yang akan memimpin pertandingan, dan ia bukan sosok asing bagi timnas Jerman, setelah sebelumnya ia pernah memimpin sejumlah pertandingan mereka. Turpin pernah menjadi wasit laga Jerman melawan Hongaria yang berakhir dengan kemenangan Die Mannschaft lima gol tanpa balas di Düsseldorf, pada September 2024.









Namun, nama wasit asal Prancis itu dikaitkan dengan insiden kontroversial pada April 2023, ketika ia memimpin pertandingan Bayern Munich melawan Manchester City pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa, yang berakhir dengan skor imbang 1-1.

Usai pertandingan, Thomas Tuchel, pelatih Bayern Munich kala itu, melontarkan kritik tajam kepada Turpin, menyindir penampilannya dengan memberinya "enam dari enam sejak menit pertama", setelah sebelumnya wasit asal Prancis itu mengusir pelatih asal Jerman tersebut usai ia mendapat kartu kuning kedua.

Susunan pemain timnas Jerman mengalami perubahan menjelang pertandingan, setelah pemain pendatang baru Felix Kaidel, yang berusia 23 tahun, menggantikan Serge Gnabry. Kaidel akan mengenakan kostum bernomor 20 bersama timnas Jerman, dalam penampilan yang menandai babak baru dalam karier internasionalnya.

Di sisi lain, kostum yang akan dikenakan timnas Jerman selama menghadapi Yunani telah dipastikan, di mana para pemain Die Mannschaft akan mengenakan jersey hitam baru. Jersey tersebut sebelumnya telah muncul untuk pertama kalinya selama laga melawan Belanda di Amsterdam, yang berakhir dengan skor imbang 1-1.