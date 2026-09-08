Majalah "France Football", bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", mulai mengumumkan pada hari Selasa daftar resmi kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, yang merupakan penghargaan terpenting dan paling bergengsi di dunia sepak bola, setelah musim luar biasa yang menyaksikan persaingan sengit antara para bintang sepak bola baik di level kolektif maupun individu.

Pengumuman daftar akhir ini datang setelah berbulan-bulan pemantauan dan penilaian terhadap penampilan para pemain bersama klub dan tim nasional mereka, karena penghargaan ini didasarkan pada apa yang ditampilkan para pemain selama musim yang telah berlalu, baik dari sisi gelar yang diraih, angka-angka individu, maupun pengaruh teknis di dalam lapangan.

Musim lalu menyaksikan banyak peristiwa menonjol, baik di level kompetisi domestik di liga-liga besar Eropa, maupun Liga Champions Eropa, di samping Piala Dunia 2026, yang menjadikan perlombaan Ballon d'Or tahun ini sebagai salah satu perlombaan paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, di tengah kemilau sejumlah besar bintang dan penampilan mengesankan yang mereka tampilkan.

Akun-akun penghargaan tersebut mulai mengumumkan secara berurutan nama-nama kandidat penghargaan bergengsi itu, dan kami akan menyampaikan nama-nama tersebut kepada Anda segera setelah dipublikasikan.

Pengumuman diawali dengan penghargaan klub terbaik kategori wanita, dan penghargaan tersebut mengungkap kandidat pertama yaitu klub Barcelona, juara La Liga dan Liga Champions Eropa, yang bersaing dengannya runner-up Liga Champions Bayern Munich, Manchester City dari Inggris, dan Lyon dari Prancis.

Kini saatnya pengumuman penghargaan tim terbaik untuk pria, diawali dengan Arsenal, juara Premier League dan runner-up Liga Champions, yang disaingi Bayern Munich juara Bundesliga, Bodo/Glimt dari Norwegia, Flamengo dari Brasil, dan Paris Saint-Germain dari Prancis.

Adapun dalam kategori pelatih terbaik di dunia untuk tim wanita, nama-nama berikut bersaing: Jonatan Giraldez "Lyon", Andree Jeglertz "Manchester City", Nils Nielsen "Timnas Jepang", Pere Romeu "Barcelona", Elena Sadiku – "Celtic/BK Hacken".

Sementara Spanyol mendominasi nominasi dalam kategori pelatih terbaik di dunia untuk tim pria, dengan kehadiran lima nama yakni Mikel Arteta "Arsenal", Luis de la Fuente "Timnas Spanyol", Unai Emery "Aston Villa", Luis Enrique "Paris Saint-Germain", di samping pelatih Belgia Vincent Kompany "Bayern Munich".

Sementara sejumlah nama besar absen seperti pelatih Jerman Hansi Flick, pelatih Spanyol Pep Guardiola, serta duo asal Argentina Diego Simeone dan Lionel Scaloni.



Sementara daftar kandidat penghargaan penjaga gawang wanita terbaik di dunia tahun 2026 mencakup pemain Jerman Ann-Katrin Berger, pemain Spanyol Cata Coll, pemain Inggris Hannah Hampton, pemain Brasil Lorena, dan pemain Jepang Ayaka Yamashita.

Sedangkan daftar penghargaan penjaga gawang terbaik di dunia (penghargaan Lev Yashin) mencakup pemain Spanyol Joan Garcia, pemain Maroko Yassine Bounou, pemain Belgia Thibaut Courtois, pemain Argentina Emiliano Martinez, pemain Swiss Gregor Kobel, pemain Senegal Edouard Mendy, pemain Spanyol David Raya dan rekan senegaranya Unai Simon, Vozinha penjaga gawang Tanjung Verde, serta pemain Rusia Safonov.

Penghargaan Ballon d'Or diberikan setiap tahun kepada pemain terbaik di dunia, berdasarkan pemungutan suara dari panel jurnalis olahraga yang mewakili berbagai negara di dunia, di mana pemenangnya dipilih berdasarkan beberapa kriteria, terutama penampilan individu dan kolektif, sportivitas, serta konsistensi penampilan sepanjang musim.

Acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober 2026 di ibu kota Inggris, London, untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan ini, di mana akan diumumkan peraih Ballon d'Or, di samping pengumuman para pemenang penghargaan individu lainnya, seperti penghargaan "Yashin" untuk penjaga gawang terbaik, penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik, di samping penghargaan pelatih terbaik, klub terbaik, dan sejumlah penghargaan lainnya.

Ballon d'Or mendapatkan perhatian besar dunia setiap tahun, sebagai tolok ukur paling menonjol untuk memahkotai pemain terbaik di dunia, di tengah perhatian luas dari suporter dan media, terutama dengan memanasnya persaingan antara para bintang sepak bola terkemuka untuk meraih penghargaan paling bergengsi di level individu.

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