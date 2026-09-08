Majalah "France Football", bekerja sama dengan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", pada hari Selasa ini mulai mengumumkan daftar resmi kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or untuk tahun 2026, yang merupakan penghargaan paling penting dan paling bergengsi di dunia sepak bola, setelah musim luar biasa yang menyaksikan persaingan sengit antara para bintang lapangan hijau, baik di level kolektif maupun individu.

Pengumuman daftar akhir ini datang setelah berbulan-bulan pemantauan dan penilaian terhadap penampilan para pemain bersama klub dan timnas mereka, karena penghargaan ini bergantung pada apa yang ditampilkan para pemain sepanjang musim yang telah berlalu, baik dari sisi gelar yang diraih, angka-angka individu, maupun pengaruh teknis di dalam lapangan.

Musim lalu menyaksikan banyak peristiwa menonjol, baik pada level kompetisi domestik di liga-liga besar Eropa, Liga Champions Eropa, maupun Piala Dunia 2026, yang menjadikan perlombaan Ballon d'Or tahun ini sebagai salah satu perlombaan paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, seiring bersinarnya sejumlah besar bintang dan penampilan mereka yang mengesankan.

Akun-akun penghargaan ini mulai mengumumkan secara berurutan nama-nama kandidat penghargaan bergengsi tersebut, dan kami akan terus menyampaikan nama-nama itu kepada Anda begitu dipublikasikan.

Awal pengumuman datang dengan penghargaan klub terbaik kategori putri, dan penghargaan tersebut mengungkap kandidat pertama, yaitu klub Barcelona, juara La Liga dan Liga Champions Eropa, yang bersaing dengan runner-up Liga Champions Bayern Munich, Manchester City dari Inggris, dan Lyon dari Prancis.

Kini tiba waktunya mengumumkan penghargaan tim putra terbaik, dan diawali dengan Arsenal, juara Premier League dan runner-up Liga Champions, yang bersaing dengan Bayern Munich juara Bundesliga, Bodo/Glimt dari Norwegia, Flamengo dari Brasil, dan Paris Saint-Germain dari Prancis.

Adapun dalam kategori pelatih terbaik di dunia untuk tim putri, nama-nama berikut bersaing: Jonatan Giráldez "Lyon", Andrée Jeglertz "Manchester City", Nils Nielsen "Timnas Jepang", Pere Romeu "Barcelona", Elena Sadiku – "Celtic/BK Häcken".

Spanyol mendominasi nominasi dalam kategori pelatih terbaik di dunia untuk tim putra, dengan hadirnya lima nama: Mikel Arteta "Arsenal", Luis de la Fuente "Timnas Spanyol", Unai Emery "Aston Villa", Luis Enrique "Paris Saint-Germain", selain pelatih asal Belgia Vincent Kompany "Bayern Munich".

Sementara nama-nama besar absen seperti pelatih Jerman Hansi Flick, pelatih Spanyol Pep Guardiola, dan dua pelatih Argentina Diego Simeone serta Lionel Scaloni.



Sementara itu, daftar kandidat penghargaan penjaga gawang putri terbaik di dunia untuk tahun 2026 mencakup Ann-Katrin Berger dari Jerman, Cata Coll dari Spanyol, Hannah Hampton dari Inggris, Lorena dari Brasil, dan Ayaka Yamashita dari Jepang.

Daftar penghargaan penjaga gawang terbaik di dunia (penghargaan Lev Yashin) mencakup Juan García dari Spanyol, Yassine Bounou dari Maroko, Thibaut Courtois dari Belgia, Emiliano Martínez dari Argentina, Gregor Kobel dari Swiss, Édouard Mendy dari Senegal, David Raya dari Spanyol beserta rekan senegaranya Unai Simón, Vozinha penjaga gawang Tanjung Verde, dan Safonov dari Rusia.

Sementara itu, dua bintang Arab, Ayoub Bouaddi dari Maroko dan Ibrahim Maza dari Aljazair, bersaing dengan 8 nama menonjol memperebutkan penghargaan Kopa untuk pemain muda terbaik di dunia.

Daftar ini juga mencakup, selain Bouaddi dan Maza, Kerim Alajbegović dari Bosnia, Pau Cubarsí dari Spanyol, Yan Diomande dari Pantai Gading, Lennart Karl dari Jerman, Elie Junior Kroupi dari Prancis, Lamine Yamal dari Spanyol, Johan Manzambi dari Swiss, dan Warren Zaïre-Emery dari Prancis.





Penghargaan Ballon d'Or diberikan setiap tahun kepada pemain terbaik di dunia, berdasarkan pemungutan suara dari panel jurnalis olahraga yang mewakili berbagai negara di dunia, di mana pemenang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, yang paling utama adalah penampilan individu dan kolektif, sportivitas, serta konsistensi level sepanjang musim.

Upacara penyerahan penghargaan Ballon d'Or dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober 2026 di ibu kota Inggris, London, untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan ini, di mana akan diumumkan peraih Ballon d'Or, di samping pengungkapan para pemenang penghargaan individu lainnya, seperti penghargaan "Yashin" untuk penjaga gawang terbaik, penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik, di samping penghargaan pelatih terbaik, klub terbaik, dan sejumlah penghargaan lainnya.

Ballon d'Or mendapat perhatian besar dunia setiap tahunnya, sebagai tolok ukur paling menonjol untuk menobatkan pemain terbaik di dunia, di tengah pemantauan luas dari publik dan media, terutama seiring memanasnya persaingan antara para bintang sepak bola terkemuka untuk merebut penghargaan paling bergengsi di level individu.

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