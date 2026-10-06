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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Terungkapnya pernyataan pertama Jesus setelah pernyataan berapi-api Cristiano

Portugal vs Norway
Portugal
Norway
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Norwegia

Sang Don melepaskan tembakan ke arah pelatih

Sebuah laporan media mengungkap kata-kata pertama pelatih Portugal, Jorge Jesus, setelah kapten tim, Cristiano Ronaldo, mengeluarkan pernyataan resmi dalam beberapa jam terakhir.

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, memecah kebisuannya terkait krisis yang terjadi antara dirinya dan pelatih timnas negaranya, di mana ia mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Selasa ini, yang di dalamnya ia menjelaskan sebab-sebab perselisihan yang terjadi antara dirinya dan sang pelatih.

Ronaldo menyerang Jesus, menegaskan bahwa sang pelatih mengingkari janjinya dua kali, hal yang mendorongnya untuk meninggalkan pemusatan latihan.

Dari pihaknya, surat kabar "Abola" menyatakan bahwa Jesus berada di kota Leiria pada hari Selasa ini untuk menyaksikan timnas Portugal U-21, yang menang atas Republik Ceko dengan skor 2-0.

Begitu kembali ke rumahnya di Aroeira, tim stasiun televisi CMTV menghadangnya saat ia tiba, dan mereka menanyainya mengenai pernyataan Cristiano Ronaldo.

Jesus menjawab bahwa ia belum mendapatkan kesempatan untuk membaca pernyataan kapten Portugal tersebut, tetapi ia mengetahui bahwa pernyataan itu telah dipublikasikan.

 Ia berkata: "Saya tadi berada di Leiria menonton pertandingan timnas U-21. Saya akan membaca pernyataan itu sekarang, dan saya tidak punya apa pun untuk dikatakan."

 Surat kabar Portugal itu menegaskan bahwa diperkirakan akan ada pernyataan-pernyataan lain dalam waktu dekat mengenai krisis ini, tanpa menjelaskan identitas pihak yang akan mengeluarkannya.

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