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Ghali Al-Shammari, pemain Neom, tampaknya mulai gemar meraih predikat bintang pekan di Liga Elite Joy, berkat penampilan apiknya bersama tim sejak awal musim ini, khususnya dalam dua pekan terakhir.

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Pertandingan pekan ke-11 Liga Arab Saudi U-21 digelar selama empat hari, dimulai pada Senin lalu, 23 November, dan berlangsung hingga Kamis, 26 November.

Ghali Al-Shammari, Kembali Jadi Bintang Pekan

Tak diragukan lagi, bintang paling menonjol pada pekan tersebut adalah Ghali Al-Shammari, setelah ia membawa timnya, Neom, meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Al-Feiha di lapangan pendukung Kompleks Olahraga Kota Al-Majmaah.

Al-Shammari menjadi bintang utama pertandingan dengan mencetak tiga dari empat gol Neom, masing-masing pada menit ke-20, ke-68, dan menit keempat masa tambahan waktu babak kedua.

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Ini menjadi kali kedua secara beruntun bintang Neom tersebut berhasil mencetak hattrick, setelah ia melakukannya saat timnya menang atas Al-Watan dengan skor yang sama pada pekan ke-10.

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Berkat hattrick ini, Ghali Al-Shammari layak dinobatkan sebagai bintang pekan ke-11, untuk kedua kalinya secara beruntun, setelah hal serupa terjadi pada pekan ke-10.

Al-Shammari tengah menjalani masa terbaiknya bersama Neom, dengan mencetak enam gol hanya dalam dua laga terakhir, padahal sebelumnya ia baru mencetak satu gol pada pekan-pekan sebelumnya, tepatnya pada pekan pertama saat timnya menang 2-0 atas Al-Orobah.

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Ghali Al-Shammari kini mengoleksi tujuh gol dan semakin dekat dengan persaingan gelar top skor Liga Elite Joy musim ini, karena hanya tertinggal dua gol dari Musa Adam, bintang Al-Ahli, dan pemain asal Senegal Amadou Diang, penyerang Al-Hazm.

Sattam Al-Lihyani

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Di antara bintang pekan ke-11, muncul nama Sattam Al-Lihyani, penyerang Al-Wehda, setelah ia membawa timnya menang 2-0 atas Al-Akhdoud di Stadion Kota Olahraga Raja Abdulaziz, Makkah.

Keistimewaan Al-Lihyani tidak hanya terletak pada kemampuannya mencetak gol, setelah ia menjadi pencetak kedua gol tersebut, tetapi juga pada proses yang mendahului gol-gol itu.

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Pada gol pertama, Sattam melakukan tekanan kuat terhadap lini belakang Al-Akhdoud dan berhasil merebut bola hingga berhadapan langsung dengan gawang tanpa kawalan, sebelum memanfaatkan naluri golnya untuk mengubah peluang tersebut menjadi gol.

Sementara pada gol kedua, Sattam Al-Lihyani mengambil posisi dengan tepat di dalam kotak penalti, lalu melompat menyambut umpan silang dari sepak pojok, sehingga mampu mendahului kiper dan menyundul bola ke dalam gawang.

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Saud Bushaqra

Hal serupa berlaku bagi Saud Bushaqra, pemain Al-Khaleej, setelah ia membawa timnya meraih kemenangan penting 3-1 atas tamunya, Al-Ansar, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Nayef bin Abdulaziz, Qatif.

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Bushaqra menjadi sosok paling berjasa dalam kemenangan Al-Khaleej, dengan mencetak gol kedua dan ketiga ke gawang Al-Ansar pada menit ke-19 dan ke-36.

Saud Bushaqra dinilai sebagai solusi ideal bagi Al-Khaleej di tengah krisis lini serang yang dialami tim sejak awal musim ini, mengingat tim tersebut baru mencetak 13 gol, dengan rata-rata sedikit di atas satu gol per pertandingan.

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Battal Al-Harthi

Pencetak gol lain yang bersinar pada pekan ke-11 Liga Elite Joy adalah Battal Al-Harthi, bintang Al-Riyadh, setelah ia membawa timnya menang 2-0 atas Al-Ahli di ibu kota Arab Saudi.

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Ketika pertandingan masih tanpa gol, Battal Al-Harthi berhasil membuka keunggulan bagi tim ibu kota pada menit ke-39 dengan cara yang indah. Ia menerima bola di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan satu sentuhan yang menghujam gawang Al-Ahli.

Gol tersebut membuka jalan bagi Al-Riyadh untuk menimpakan kekalahan pertama kepada Al-Ahli pada musim ini di Liga Arab Saudi U-21, sekaligus merebut posisi kedua klasemen dari mereka, di bawah Al-Ittihad yang memimpin klasemen.

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Al-Harthi melanjutkan performa gemilangnya belakangan ini, karena laga tersebut menjadi pertandingan ketiga secara beruntun di mana ia mencetak gol bersama Al-Riyadh.

Dengan demikian, Battal Al-Harthi telah mencetak gol kedelapannya musim ini di Liga Elite Joy, sehingga hanya terpaut satu gol dari dua pemuncak daftar top skor, yakni Musa Adam, bintang Al-Ahli, dan pemain asal Senegal Amadou Diang, penyerang Al-Hazm.

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Abdulrahman Al-Otaibi

Tidak seperti biasanya, seorang penjaga gawang berhasil menembus daftar lima bintang terbaik pekan ke-11 Liga Elite Joy, yaitu Abdulrahman Al-Otaibi, kiper Al-Nassr.

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Al-Otaibi tampil sangat istimewa dan membawa Al-Nassr meraih kemenangan yang sangat sulit 1-0 atas Al-Ettifaq.

Abdulrahman Al-Otaibi memang jelas bukan pencetak gol, tetapi ia memegang peran terbesar dalam menjaga gawangnya tetap bersih dan memastikan tiga poin, baik sebelum maupun sesudah gol tercipta.

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Di awal laga, Al-Otaibi menggagalkan peluang emas Jalal Al-Salem, penyerang Al-Ettifaq, yang sudah berhadapan langsung dengannya, sehingga skor tetap imbang tanpa gol. Ia kemudian menepis sebuah tendangan penalti di babak kedua untuk menjaga keunggulan Al-Nassr hingga laga usai.

Abdulrahman Al-Otaibi merupakan nama yang sudah dikenal oleh suporter Al-Nassr, karena pelatih asal Australia Ange Postecoglou kerap memanggilnya ke tim utama, terutama saat Nawaf Al-Aqidi dan Mubarak Al-Buainain absen karena cedera.

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Kiper berusia 18 tahun itu baru tampil dalam satu pertandingan bersama tim utama musim ini, di mana gawangnya kebobolan dua gol. Uniknya, laga itu juga menghadapi Al-Ettifaq, tetapi Al-Nassr berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2.