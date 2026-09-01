Tertinggi di tim: gaji fantastis dekatkan Ounahi ke klub barunya

Nama bintang Maroko Azzedine Ounahi kembali mencuat ke permukaan dalam jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, karena ia masuk dalam perhitungan salah satu klub yang pernah dibelanya.

Negosiasi belum mencapai tahap penentuan, di tengah simpang siur informasi mengenai sikap Girona dari Spanyol, pemilik kontrak sang pemain, yang saat ini berkompetisi di divisi dua Liga Spanyol.

Setelah masa peminjaman yang gemilang di Athena selama musim 2024-2025, Azzedine Ounahi bersiap untuk kembali dengan kuat ke Panathinaikos, menurut yang ditegaskan situs Foot Mercato asal Prancis pada hari Selasa ini.

Sementara Ajax Amsterdam berupaya keras dalam beberapa hari terakhir untuk merekrut pemain internasional Maroko itu dari Girona, gelandang tersebut pada akhirnya memilih untuk bertahan bersama klubnya.

Panathinaikos memikat Ounahi dengan gaji tertinggi

Situs Prancis itu mengungkapkan: "Menurut informasi kami, telah dicapai kesepakatan lisan final antara klub Spanyol dan tim Yunani untuk meminjamkan Ounahi dengan kewajiban pembelian senilai 25 juta euro, yang membuka jalan bagi kontrak berdurasi empat tahun".

Untuk mengungguli persaingan dari Belanda dan memastikan persetujuan pemain Maroko itu, para petinggi tim ibu kota Athena tak ragu untuk menyodorkan tawaran finansial yang sangat menggiurkan, di mana mereka menawarkan kepadanya gaji tertinggi di seluruh tim (2,7 juta euro per tahun).

Situs itu menutup: "Manajemen Panathinaikos kini mempercepat prosedur untuk merampungkan transfer ini. Klub Yunani tersebut ingin mempercepat proses semaksimal mungkin dalam jam-jam mendatang guna mendaftarkan pemain kelahiran Casablanca itu dalam skuad Eropa tim tepat pada waktunya".