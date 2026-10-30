Surat kabar "L'Equipe" asal Prancis, dalam laporan rinci yang dirilis hari Jumat ini, membuka tabir mengenai detail pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or 2026, yang dimenangkan oleh pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, dengan selisih hanya 28 poin atas pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid.

Kane meraih 1055 poin, berbanding 1027 poin untuk Mbappe, dalam salah satu persaingan paling ketat untuk memperebutkan penghargaan ini sepanjang sejarahnya, di mana ini merupakan selisih terkecil keempat antara pemenang dan peraih posisi kedua, sehingga edisi kali ini mengungguli edisi 2024 dari segi kedekatan, yang dimenangkan oleh Rodri atas Vinicius Junior dengan selisih 41 poin.

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Dari 100 jurnalis yang ikut serta dalam pemungutan suara, yang masing-masing mewakili satu dari 100 negara teratas dalam peringkat tim nasional FIFA, 97 pemilih menempatkan Mbappe dalam daftar 10 pemain terbaik mereka, sementara hanya 3 yang tidak memasukkannya, yaitu perwakilan Skotlandia, Yunani, dan Ukraina.

Hal ini menjadi penting mengingat persaingan yang sangat ketat antara Kane dan Mbappe, di mana 40 pemilih memilih penyerang Inggris itu di posisi pertama, berbanding 23 untuk Mbappe dan 13 untuk pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona.

Yamal berada di posisi ketiga dengan 881 poin, disusul rekan senegaranya Rodri dengan 726 poin, kemudian pemain Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, dengan raihan 612 poin.

Pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, menempati posisi keenam dengan 541 poin, disusul rekan setimnya asal Prancis Ousmane Dembele dengan 418 poin, kemudian pemain Norwegia Erling Haaland, penyerang Manchester City, dengan 378 poin.

Pemain Prancis Michael Olise, pemain Bayern Munich, berada di posisi kesembilan dengan raihan 296 poin, sementara pemain Spanyol Fabian Ruiz, pemain Paris Saint-Germain, menempati posisi kesepuluh dengan 201 poin.

Kane memuncaki klasemen setelah musim yang luar biasa, di mana ia mencetak 73 gol bersama klub dan tim nasional, sementara Mbappe bersinar bersama Real Madrid, dan Yamal terus menegaskan kedudukannya di antara talenta-talenta paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Kvaratskhelia juga memainkan peran penting dalam kesuksesan Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions Eropa, sementara Haaland terus bersinar bersama Manchester City, dan Olise menampilkan musim yang istimewa bersama Bayern Munich.

Pemungutan suara Ballon d'Or diikuti oleh 100 jurnalis spesialis, yang masing-masing memilih 10 pemain terbaik, sesuai sistem yang memberikan 15 poin kepada peraih posisi pertama, lalu 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan satu poin.