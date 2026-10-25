Delapan belas tahun telah berlalu, dan Marc Ingla, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Barcelona untuk urusan olahraga, masih menyimpan bak harta karun di salah satu laci mejanya sebuah flash disk yang diserahkan Jose Mourinho kepadanya dalam pertemuan yang mempertemukan keduanya di Lisabon, ketika pelatih asal Portugal itu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Frank Rijkaard di kursi direktur teknik Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", peristiwa itu terjadi pada musim semi tahun 2008, ketika Barcelona tengah terombang-ambing akibat rasa puas diri yang menguasai sebagian besar pemain tim.

Dengan prediksi manajemen bahwa tim akan menjalani musim kedua beruntun tanpa gelar, mereka mulai mencari solusi dengan melakukan perubahan radikal pada arah perjalanan tim.

Mourinho, pelatih yang paling kontroversial pada periode itu, telah menjadi pelatih tanpa tim setelah kepergiannya yang mendadak dari Chelsea pada awal musim, kendati keberhasilan-keberhasilannya sebelumnya bersama Porto dan Chelsea.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Jorge Mendes, agennya yang berpengaruh, mengetahui keinginan Jose dan keluarganya untuk kembali ke Barcelona.

Setelah pengalaman yang memuaskan selama empat tahun tinggal di Barcelona, di mana ia bekerja sebagai asisten pelatih Bobby Robson dan Louis van Gaal, Mendes mengusulkan untuk mengadakan pertemuan di Lisabon.

Pertemuan itu digelar di salah satu ruang rapat di kantor perusahaan Gestifute, di ibu kota Portugal, di mana Ingla hadir seorang diri, setelah Txiki Begiristain, direktur olahraga, sehari sebelumnya meminta maaf tidak dapat hadir dengan alasan adanya komitmen pribadi yang tak bisa ditunda.

Namun, kenyataannya mantan anggota dream team itu tidak begitu antusias dengan pilihan ini, sebab ia lebih memilih menunjuk Pep Guardiola, yang saat itu baru saja memulai karier kepelatihannya bersama tim cadangan.

Setelah bertukar sapa seperti biasa, pelatih Setubal itu mengeluarkan sebuah flash disk berwarna putih dari salah satu sakunya, yang berisi presentasi terperinci sebanyak 27 halaman, yang menjelaskan bentuk Barcelona di bawah kepemimpinannya.

Dalam sesuatu yang tampak seperti penghormatan kepada Johan Cruyff, yang hubungannya dengannya tidak baik, Mourinho berpegang pada skema 4-3-3, dengan berbagai perkembangan taktisnya, sebagai sistem permainan yang tidak bisa ditinggalkan.

Ia juga menekankan perlunya penggunaan bola dalam seluruh sesi latihan, serupa dengan yang dilakukan Cruyff, termasuk sesi yang dikhususkan untuk persiapan fisik.

Presentasi itu juga memuat analisis mendalam tentang daftar skuad tim, di mana Mourinho meragukan kemungkinan kelanjutan Ronaldinho, sementara ia menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan Samuel Eto'o dan Deco.

Sebaliknya, ia menempatkan Sylvinho, Lilian Thuram, dan Javier Saviola dalam daftar pemain yang dicalonkan untuk hengkang, serta menimbulkan pertanyaan mengenai peran Edmilson, Oleguer, dan Zambrotta dalam susunan tim.

Meski demikian, pelatih asal Portugal itu tidak menyinggung soal perekrutan pemain baru, tetapi ia berbicara tentang kemungkinan memanfaatkan mantan pemain klub dalam staf teknisnya, seperti Luis Enrique, Chapi Ferrer, dan Sergi Barjuan, yang sebelumnya pernah bekerja dengannya selama periodenya terdahulu di Barcelona.

Adapun poin yang menyaksikan gesekan paling besar adalah hubungannya dengan media, sebab ia diminta untuk memperbaiki hubungannya dengan para jurnalis, setelah benturan-benturan yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan terakhir antara Chelsea dan Barcelona di babak gugur, yang selama itu Mourinho menunjukkan sisi terburuk dari kepribadiannya.

Akhir musim yang buruk telah menentukan nasib Rijkaard, yang mengantarkan Barcelona meraih dua gelar di La Liga dan satu gelar di Liga Champions Eropa.

Tim mengakhiri musim dengan tertinggal cukup jauh dari Real Madrid yang diasuh Bernd Schuster di La Liga, dan para pemainnya terpaksa berdiri di lorong kehormatan untuk memberi penghormatan kepada tim kerajaan itu di Stadion Santiago Bernabeu, serta mereka juga tersingkir dari Liga Champions Eropa di babak semifinal melawan Manchester United.

Ketika tiba waktu untuk memilih pelatih pengganti, Joan Laporta kembali mendengarkan nasihat Cruyff, yang secara jelas mendukung pilihan Begiristain untuk menunjuk Pep Guardiola.

Maka mulailah terbentuk cikal bakal tim terbaik dalam sejarah Barcelona, bertepatan dengan terbitnya bintang Lionel Messi, sementara Mourinho, yang merasa terhina akibat pencalonannya diabaikan, berubah menjadi musuh nomor satu klub Catalan itu.