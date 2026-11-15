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Kiper Turki Berke Ozer mengakui besarnya ancaman dari Kylian Mbappe dan Michael Olise menjelang pertemuan mereka di UEFA Nations League. Saat Prancis berupaya bangkit dari kekalahan melawan Italia, Turki menyiapkan pendekatan bertahan yang tangguh di Bordeaux.

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Taruhan besar di Bordeaux bagi Prancis

Prancis kembali bermain di kandang, tepatnya di Matmut Atlantique, Bordeaux, pada Minggu malam. Mereka membutuhkan kemenangan atas Turki untuk memastikan tiket ke perempat-final UEFA Nations League. Tim asuhan Zinedine Zidane menelan kekalahan pertama sejak ditangani sang pelatih pada Kamis, setelah keunggulan awal mereka berbalik menjadi kekalahan 3-1 dari Italia di Milan.

Hasil itu membuat Prancis memiliki poin yang sama dengan Italia dan hanya unggul satu poin atas Belgia. Perjalanan menuju kelolosan yang semula tampak mudah pun berubah menjadi persaingan menegangkan pada laga terakhir.

Ozer soroti ancaman kelas dunia dari Mbappe dan Olise

Lawan Prancis di Bordeaux adalah Turki, yang sudah terdegradasi ke Liga B setelah kalah tipis 2-1 dari Belgia. Meski begitu, tim asuhan pelatih baru Sergen Yalcin tetap bertekad menggagalkan langkah Prancis. Kiper Turki, Berke Ozer, sepenuhnya menyadari beratnya tantangan bagi lini pertahanannya untuk membendung serangan Prancis yang dipenuhi pemain bintang.

“[Kylian] Mbappe dan [Michael] Olise termasuk pemain terbaik di dunia,” kata Ozer menjelang pertandingan.

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“Kami juga percaya pada kemampuan kami, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menghentikan mereka.”

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Yalcin siapkan perubahan di lini pertahanan untuk membendung Prancis

Turki menunjukkan sejumlah hal positif dalam laga sebelumnya, termasuk gol tendangan bebas spektakuler Arda Guler ke gawang Belgia. Namun, pelatih Yalcin menyayangkan kesalahan-kesalahan di lini pertahanan yang akhirnya merugikan timnya. Setelah kebobolan lewat gol-gol yang seharusnya bisa dicegah di Izmir, Yalcin menegaskan timnya akan bermain lebih hati-hati melawan Prancis.

“Kami akan menerapkan susunan tim yang sedikit berbeda dalam pertandingan melawan Prancis dibandingkan saat menghadapi Belgia. Kami akan sedikit lebih bertahan,” jelas Yalcin.

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“Posisi para pemain juga akan berubah. Perubahan seperti ini sangat wajar, tergantung pada lawan yang dihadapi.”

Prancis berupaya memastikan tempat di perempat-final

Meski tekanan mendadak meningkat setelah kekalahan yang menyadarkan mereka di San Siro, Zidane tetap sangat yakin skuadnya mampu bangkit dan memastikan kelolosan. Dengan Mbappe dan Olise diperkirakan memimpin lini serang, Prancis memegang kendali atas nasibnya sendiri saat bermain di kandang.

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Penampilan disiplin di Bordeaux akan menjamin tempat bagi Prancis di perempat-final pada Maret, sekaligus memastikan kiprah mereka di Nations League tetap sesuai rencana.