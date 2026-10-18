Sebuah laporan dari Turki mengungkap kegemaran bintang Mesir Mohamed Salah, winger Trabzonspor, terhadap satu permainan lain selain sepak bola.

Menurut laporan situs 61saat Turki pada hari Minggu ini, Salah menghabiskan waktu luangnya dengan memainkan permainan tersebut hampir setiap hari.

Situs tersebut menjelaskan bahwa Salah mengikuti pertandingan-pertandingan catur melalui sebuah platform Turki yang berafiliasi dengan sebuah komunitas catur, dengan rating mencapai 1.400 poin.

Salah mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs tersebut: "Obsesi saya terhadap catur sudah sampai pada tingkat kegilaan. Saya memainkannya hampir setiap hari, dan saya sangat suka memainkan permainan ini."

Pertandingan berikutnya TRS Super Lig 13.00 BJK

Salah tampil dengan level yang istimewa dengan kostum Trabzonspor sejak kepindahannya ke klub tersebut secara gratis pada bursa transfer musim panas lalu, di mana ia mencetak 8 gol dan menciptakan 4 assist dalam 10 pertandingan, sehingga terlibat langsung dalam 12 gol, menurut laporan yang sama.

Salah diperkirakan akan menjadi salah satu senjata utama Trabzonspor dalam duel yang dinanti melawan Besiktas, mengingat produktivitas ofensifnya yang mencolok sejak awal musim.

Trabzonspor menempati posisi kelima dengan 13 poin, selisih dua poin dari Besiktas yang berada di posisi keempat, sementara Galatasaray memimpin dengan 19 poin, diikuti Amed Sportif (17), lalu Fenerbahce di posisi ketiga dengan 16 poin.