Feyenoord membuat kemajuan besar dalam pencarian jajaran direksi baru. Klub asal Rotterdam ini telah mengajukan tawaran kontrak kepada Robert Eenhoorn dan Dévy Rigaux, dan berharap dapat segera memperkenalkan kedua nama besar tersebut, demikian dilaporkan oleh Feyenoord Transfermarkt yang biasanya memiliki informasi akurat.

Pembicaraan dengan kedua kandidat dilaporkan sedang berlangsung dengan intensif. Eenhoorn akan menjabat sebagai direktur umum di Feyenoord, sementara Rigaux dari Club Brugge dipertimbangkan sebagai direktur teknis baru. Pihak manajemen klub berencana mempercepat negosiasi dalam beberapa hari ke depan.

Nama Eenhoorn sudah santer terdengar di Rotterdam selama seminggu terakhir. Di dalam Feyenoord, ada dukungan yang kuat untuk kedatangan mantan pejabat AZ tersebut. Pria berusia 58 tahun asal Rotterdam ini juga dikenal sebagai sosok yang memiliki ikatan kuat dengan klub.

Eenhoorn pernah menjabat sebagai direktur umum AZ selama sepuluh tahun. Di Alkmaar, ia membangun reputasi yang kokoh berkat arah olahraga dan keuangan yang stabil yang diterapkan di bawah kepemimpinannya. Pada 2024, masa jabatannya di klub asal Noord-Holland itu berakhir.

Rigaux juga dianggap sebagai kandidat dengan profil yang kuat. Pria asal Belgia ini saat ini terikat kontrak dengan Club Brugge, di mana ia memainkan peran penting dalam kebijakan teknis klub papan atas Belgia tersebut. Brugge saat ini masih berjuang keras untuk merebut gelar juara liga.

Feyenoord tidak hanya ingin bergerak cepat di tingkat manajemen. Said Bakkati juga menjadi incaran utama di De Kuip. Asisten pelatih Sparta Rotterdam saat ini pernah bekerja di Feyenoord di bawah Jaap Stam maupun Dick Advocaat. Bakkati harus ditambahkan ke staf teknis Robin van Persie.