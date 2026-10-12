Ketidakpastian menyelimuti situasi sejumlah pemain Manchester United terkait keikutsertaan mereka pada laga berikutnya di Liga Champions, menghadapi Atletico Madrid, setelah keduanya absen dari sesi latihan.

Tim besutan Michael Carrick belum meraih satu kemenangan pun dalam empat pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris, dan kemenangan terakhir mereka diraih atas Sabah dari Azerbaijan pada laga pembuka fase liga Liga Champions dengan skor 4-0.

Kemunduran terbaru Manchester United terjadi Sabtu lalu, saat bermain imbang 1-1 dengan Tottenham di Stadion Old Trafford. Meski Spurs menuntaskan laga dengan sepuluh pemain setelah Rodrigo Bentancur diusir keluar, mereka tetap mampu menyamakan kedudukan pada menit 90+2.

Menurut Sky Sports, ketidakpastian menyelimuti dua pemain Manchester United, Luke Shaw dan Kobbie Mainoo, menjelang laga melawan Atletico Madrid.

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Kedua pemain tidak mengikuti latihan di Carrington sebelum tim bertolak ke Spanyol untuk menghadapi Los Rojiblancos. United harus mengambil keputusan apakah kedua pemain tersebut akan ikut terbang ke ibu kota Spanyol.

Selain itu, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, dan Noussair Mazraoui juga absen dari pertandingan melawan Atletico Madrid, menyusul Manuel Ugarte yang sudah lama tidak bermain.

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Sky Sports mencatat bahwa Matthijs de Ligt mengikuti sesi latihan pada hari Senin ini, di mana bek Belanda tersebut melanjutkan program rehabilitasinya untuk pulih dari cedera punggung yang membuatnya menepi sejak November lalu.

Bahaya besar mengancam United di hadapan Atletico

Jurnalis Sky Sports, Danyal Khan, mengomentari daftar absen United menjelang laga melawan Atletico dan menulis melalui X: "Situasinya tidak bagus bagi Manchester United, dengan absennya Luke Shaw, Patrick Dorgu, dan Noussair Mazraoui dari latihan pagi ini."

Ia menjelaskan: "Melihat area-area yang biasa dijadikan Atletico Madrid sebagai jalur serangan, sisi kiri United bisa berada dalam bahaya besar," sekaligus menegaskan bahwa "bebannya akan sangat berat bagi Rashford atau Cunha untuk membantu siapa pun yang bermain di posisi bek sayap besok (Selasa)," dengan merujuk pada statistik situs WhoScored yang menunjukkan hal tersebut serta persentase serangan Atletico dari area tengah maupun kedua sisi.









Sementara itu, Carlos Baleba berupaya mencatatkan penampilan pertamanya sebagai pemain inti bersama United, setelah pemain Kamerun yang didatangkan pada musim panas dengan nilai 70 juta pound sterling dari Brighton itu tampil untuk pertama kalinya melawan Tottenham, Sabtu.

Bek Leny Yoro dijadwalkan mendampingi pelatih Michael Carrick dalam konferensi pers yang akan digelar di Stadion Riyadh Air Metropolitano di Madrid, malam ini.