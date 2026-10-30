Majalah "France Football" asal Prancis, pada Jumat malam ini, mengungkap detail persaingan perebutan penghargaan Ballon d'Or yang diraih bintang Bayern Munich, Harry Kane, pada Senin lalu di ibu kota Inggris, London.

Bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, meraih posisi pertama dalam pemungutan suara jurnalis dari 13 negara, dalam persaingan Ballon d'Or tahun 2026.

Daftar negara yang memberikan suara posisi pertama kepada Yamal mencakup 3 negara Arab, yaitu Aljazair, Tunisia, dan Yordania.

Daftar lengkapnya mencakup Albania, Aljazair, Burkina Faso, Tanjung Verde, Honduras, Yordania, Makedonia Utara, Meksiko, Wales, Portugal, Swiss, Tunisia, dan Turki.

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Penyerang Inggris Harry Kane mengumpulkan 1055 poin, sehingga menempati puncak persaingan, unggul hanya dengan selisih 28 poin atas bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, pemilik posisi kedua dengan raihan 1027 poin, menurut hasil akhir pemungutan suara.

Bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, berada di posisi ketiga dengan 881 poin, diikuti rekan senegaranya Rodri dengan 726 poin, kemudian bintang Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, dengan raihan 612 poin.

Bintang Paris Saint-Germain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, menempati posisi keenam dengan 541 poin, diikuti rekan setimnya asal Prancis Ousmane Dembele dengan 418 poin, kemudian penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, dengan 378 poin.

Pemain Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, berada di posisi kesembilan dengan raihan 296 poin, sementara pemain Paris Saint-Germain asal Spanyol, Fabian Ruiz, menempati posisi kesepuluh dengan 201 poin.

Kane memuncaki daftar setelah musim yang luar biasa, di mana ia mencetak 73 gol bersama klub dan timnas, sementara Mbappe tampil gemilang bersama Real Madrid, dan Yamal terus menegaskan posisinya di antara talenta-talenta terbaik dalam sepak bola dunia.

Kvaratskhelia juga memainkan peran menonjol dalam membawa Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions Eropa, sementara Haaland terus bersinar bersama Manchester City, dan Olise menampilkan musim yang istimewa bersama Bayern Munich.

Pemungutan suara Ballon d'Or diikuti oleh 100 jurnalis spesialis, masing-masing memilih 10 pemain terbaik, sesuai sistem yang memberikan 15 poin bagi pemilik posisi pertama, kemudian 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan satu poin.