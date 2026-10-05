Terlepas dari hasil akhir laga final melawan Uni Emirat Arab, tampaknya Georgios Donis berhasil dalam waktu singkat menciptakan sebuah pertanyaan yang tidak sejelas ini ketika ia mulai menukangi timnas Arab Saudi: apakah pelatih asal Yunani ini kini memiliki cukup modal untuk melanjutkan tugasnya?

Melaju ke final Piala Teluk 27 memberikan Donis peluang penting untuk membentuk kembali wajah Arab Saudi, bukan hanya karena hasil, melainkan karena cara tim ini tampil dalam turnamen di mana mereka memainkan 4 pertandingan tanpa kebobolan, sebelum memastikan kelolosan ke laga final atas Qatar melalui adu penalti.

Ketika Donis mengemban tugas ini pada April lalu menggantikan pelatih Prancis Herve Renard, ia memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan timnas menjelang Piala Dunia 2026, sebelum fokus beralih ke Piala Teluk 27.

Federasi Sepakbola Arab Saudi memberinya kontrak yang berlaku hingga Juli 2027, hal yang mencerminkan bahwa tugas ini tidak hanya terkait dengan satu turnamen saja, tetapi hasil Piala Teluk kini memberi pelatih Yunani itu ruang lebih besar untuk berbicara tentang proyek yang bisa dilanjutkan, terutama setelah ia sendiri menegaskan bahwa timnas perlu memperbaiki pengambilan keputusan dan menguasai jalannya pertandingan.

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Pertahanan yang Memberi Donis Jawaban Pertama

Hal paling menonjol yang bisa dinisbatkan kepada Donis di Piala Teluk 27 sejauh ini adalah organisasi pertahanan. Timnas Arab Saudi memuncaki grupnya setelah mengalahkan Kuwait, Oman, dan Irak tanpa kebobolan satu gol pun, lalu menjaga gawangnya tetap perawan menghadapi Qatar di semifinal sepanjang 120 menit, menjadikannya pertahanan terkuat di turnamen sebelum menghadapi Uni Emirat Arab.

Angka-angka ini tidak berarti bahwa Arab Saudi telah menjadi tim yang sempurna, tetapi mengungkap identitas yang jelas pada sisi yang sangat membutuhkan stabilitas.

Yang menarik, Donis sendiri berbicara setelah lolos ke final tentang tidak kebobolan satu gol pun sebagai cerminan kerja kolektif dan kedisiplinan taktik, sementara ia menjelaskan sebelum menghadapi Uni Emirat Arab bahwa persiapan berfokus pada pressing tinggi, organisasi pertahanan, membangun serangan, dan penguasaan bola di lini tengah.

Dengan demikian, apa yang tampak dalam pertandingan-pertandingan bukan sekadar hasil yang terpisah-pisah, melainkan sekumpulan gagasan yang coba ditanamkan sang pelatih ke dalam timnas.

Namun Lini Serang Belum Mengakhiri Perdebatan

Sebaliknya, masih ada tanda tanya seputar kemampuan timnas untuk membuat perbedaan di hadapan lawan yang menutup ruang. Pertandingan melawan Qatar menjadi contoh paling jelas, setelah waktu normal dan tambahan berakhir imbang tanpa gol, meski Arab Saudi sempat memperoleh sejumlah peluang. Hal ini sebagian dikaitkan Donis dengan kelelahan dan tekanan pertandingan, terutama dengan menjalani lima laga dalam 14 hari menurut pernyataannya sebelum final.

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Dan di sinilah tepatnya pertandingan melawan Uni Emirat Arab akan menjadi ujian berbeda bagi Donis; pelatih Yunani itu menyadari bahwa lawan memiliki organisasi yang baik, karena itu ia menekankan sebelum final pentingnya konsentrasi, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap instruksi, seraya menegaskan bahwa detail-detail kecil bisa menentukan pertandingan. Jika Arab Saudi mampu menemukan solusi serangan di hadapan pertahanan Uni Emirat Arab yang terorganisasi, hal itu akan menambah bukti baru pada gambaran yang mulai dilukis Donis bersama timnas.

Final Bukan Satu-satunya Penentu

Sekalipun final berakhir tanpa gelar bagi Arab Saudi, akan sulit mengabaikan apa yang telah ditampilkan timnas dalam perjalanannya menuju laga terakhir.

Melaju ke final dengan menjaga gawang tetap perawan di seluruh pertandingan turnamen, dan menghadapi laga semifinal melawan Qatar hingga adu penalti, memberi Donis modal penting dalam penilaian atas periodenya, terutama karena Federasi Sepakbola Arab Saudi tidak mengaitkan kontraknya dengan memenangkan Piala Teluk 27, melainkan kontraknya berlaku hingga Juli 2027.

Namun pada saat yang sama, gelar akan memberi penilaian ini dorongan yang lebih besar, karena akan mengubah kerja defensif dan kedisiplinan taktik menjadi sebuah gelar nyata, serta memberi Donis pencapaian pertamanya bersama Arab Saudi.

Karena itu, pertanyaan sesungguhnya tidak hanya terkait apakah ia akan mengangkat trofi besok, melainkan apakah Arab Saudi melihat dalam timnas ini sosok tim yang bisa melanjutkan dengan identitas yang sama setelah Piala Teluk 27 berakhir, dan itulah ujian yang akan benar-benar dimulai setelah peluit akhir final ditiup.