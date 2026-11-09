Barcelona membalikkan keadaan atas Atletico Madrid untuk meraih kemenangan berharga dengan skor 2-1 di Stadion Metropolitano, Minggu malam, setelah Fermin Lopez mencetak dua gol, sehingga tim Catalan itu mempertahankan puncak klasemen La Liga.

Namun, Raphinha mengalami malam yang mengecewakan menghadapi tim besutan pelatih Diego Simeone, karena ia kesulitan meninggalkan sentuhan ofensif setelah para pemain bertahan Atletico berhasil membatasi pengaruhnya dan meredam ancamannya.

Situs Sports Mole menyebutkan bahwa Raphinha menerima penilaian negatif di sebagian besar media Spanyol, di mana dua surat kabar memberinya 5 dari 10, sementara media lain memberinya 6 dari 10, meski memuji tekanannya terhadap lawan dan usahanya di dalam lapangan.

Surat kabar El Nacional termasuk yang paling mengkritik Raphinha, dengan memberinya 5 dari 10 karena ia menghilang selama pertandingan.

Di sisi lain, surat kabar El Desmarque memberikan penilaian yang sama kepada pemain Brasil itu, 5 dari 10, namun memuji kontribusinya tanpa bola serta menyoroti pentingnya tekanannya dalam perbaikan yang ditunjukkan penampilan Barcelona pada babak kedua.

Adapun surat kabar La Vanguardia sedikit lebih lunak, dengan memberi Raphinha 6 dari 10 dan menggambarkan penampilannya sebagai "terkekang".

Surat kabar itu menilai bahwa Atletico Madrid berhasil bertahan menghadapi sayap Brasil itu, membatasi keterlibatannya dalam permainan, dan mencegahnya menciptakan ancaman ofensif yang berpengaruh.

Surat kabar Mundo Deportivo menggambarkan penampilan Raphinha sebagai tidak harmonis, seraya menyebutkan bahwa ia terjebak dalam perangkap Atletico setelah menjauh ke area padat di lini tengah, alih-alih mencari ruang di sisi lapangan.

Meski begitu, surat kabar itu menegaskan bahwa usaha dan komitmen Raphinha tidak diragukan.

Dalam konteks yang sama, platform Comunidad, yang fokus pada berita Barcelona, menggambarkan penampilan sang pemain sebagai sangat hambar.

Sementara platform Barca Universal memberinya 6,5 dari 10, seraya menyebutkan kesulitannya untuk memengaruhi jalannya pertandingan menghadapi organisasi pertahanan Atletico Madrid.

Meski menuai kritik, tidak ada alasan berarti bagi Barcelona untuk merasa terlalu khawatir mengenai level Raphinha, hanya berdasarkan satu malam yang mengecewakan.

Pasalnya, pemain Brasil itu telah menampilkan awal musim yang luar biasa pada musim 2026-2027 ini, setelah mencetak 19 gol dan menyumbangkan 3 assist dalam 14 pertandingan yang ia jalani di La Liga dan Liga Champions Eropa.