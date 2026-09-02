Terjadi di Roshn: Kisah Klub Saudi yang Menyatukan Messi dan Kante

Liga Roshn Arab Saudi menyaksikan sebuah ironi langka selama periode transfer musim panas ini, setelah salah satu klubnya berhasil menyatukan duo Messi dan Kante.

Lionel Messi dan N'Golo Kante dianggap sebagai bintang sepakbola dunia paling terkemuka, namun keduanya tidak bermain di Liga Saudi, karena "Si Kutu Loncat" berada di klub Amerika Inter Miami, sementara bintang Prancis itu mengenakan kostum Fenerbahce Turki.

Meski kedua bintang dunia itu berada di dua benua berbeda yang jauh dari Kerajaan Arab Saudi, tetapi klub Al-Ettifaq berhasil menyatukan nama keduanya di Liga Roshn.

Al-Ettifaq telah mengumumkan, pada 14 Agustus lalu, kesepakatan dengan winger Prancis Ryan Messi, yang datang dari Strasbourg, dengan status pinjaman hingga akhir musim ini.

Pemain berusia 19 tahun itu bermain dengan status pinjaman bersama NEOM pada paruh kedua musim lalu, dan tampil bersama mereka dalam 13 pertandingan, mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

Meski winger Prancis itu belum menjadi bintang hingga saat ini, tetapi Al-Ettifaq memanfaatkan namanya dengan cara sebaik mungkin, dengan merilis sebuah video untuk mengumumkan perekrutannya, melalui akun resmi mereka di situs "X", dengan komentar: "Messi milik Ettifaq".

Pengumuman ini memicu kontroversi, setelah klub Saudi itu mengabaikan penyebutan nama depan sang pemain, hal yang mereka ulangi, pada Minggu lalu, saat mengumumkan kesepakatan dengan gelandang asal Pantai Gading Abdoulaye Kante.

Al-Ettifaq merilis sebuah video, melalui akun resmi mereka di situs "X", untuk mengumumkan transfer tersebut, dengan komentar: "Kante milik Ettifaq", juga mengabaikan nama depannya.

Kante muda adalah seorang gelandang asal Pantai Gading, berusia 21 tahun, yang direkrut Al-Ettifaq dari klub Inggris Middlesbrough seharga 5 juta euro, menurut laporan media.

Al-Ettifaq berharap Ryan Messi dan Abdoulaye Kante bisa mendapat berkah dari nama mereka, dan membantu tim memperbaiki hasil selama musim baru, setelah kalah dalam dua pertandingan pada 4 laga pertama, sehingga turun ke peringkat kesembilan dengan raihan 6 poin.