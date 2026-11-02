Kontroversi masih terus berlanjut terkait penalti yang diperoleh Real Madrid dalam pertandingan melawan Racing, yang berakhir dengan kemenangan El Merengue dengan skor 3-0, pada pekan ke-11 La Liga.

Wasit Munuera Montero menunjuk titik putih setelah Kylian Mbappe terjatuh akibat benturan dan kontak ringan dengan pemain Racing, Ivan Martin.

Surat kabar Sport memberitakan apa yang dikatakan oleh dua analis, Raul Varela dan Matias Prats, dalam program La Tribu di Radio Marca, mengenai penalti tersebut.

Varela berkata, "Munuera Montero menciptakan penalti setelah Mbappe terjatuh secara teatrikal."

Ia melanjutkan, "Wasit itu baru saja selesai menandatangani tanda tangan di area parkir Stadion El Sardinero. Semua itu dilakukan demi mencuri sorotan."

Sementara itu, Matias Prats meledak amarahnya terhadap perwasitan Spanyol, menegaskan bahwa teknologi video telah tercemar.

Ia menjelaskan, "Sungguh sebuah bencana. Perwasitan Spanyol adalah yang terburuk di Eropa. Teknologi video jelas sudah tercemar. Apa yang bisa lebih jelas daripada menunjuk penalti yang tidak sah?"

Ia menyoroti, "Saya sangat menyukai sikap pelatih Athletic Bilbao ketika ia mengakui bahwa wasit melakukan kesalahan yang menguntungkan timnya."

Ia menambahkan, "Tetapi Mourinho tetaplah Mourinho, dan akan terus seperti itu sampai akhir. Ia mengatakan akan mengakui jika wasit mengambil keputusan apa pun yang menguntungkannya, namun kemarin ia menyia-nyiakan kesempatan besar untuk melakukannya."

Matias Prats menegaskan, terkait penalti yang diberikan untuk keuntungan Mbappe, "Diberikannya penalti ini adalah bukti bahwa wasit itu sangat buruk."