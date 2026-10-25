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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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Teriakan kemarahan sambut Real Madrid di Camp Nou jelang kickoff El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Dan salam untuk para pemain Barcelona

Suporter Barcelona menyambut para pemain tim mereka dengan sapaan hangat saat tiba di Stadion Spotify Camp Nou, sebagai persiapan menghadapi Real Madrid dalam El Clasico Liga Spanyol, Minggu malam, sementara mereka melontarkan cemoohan terhadap para pemain Los Blancos, dalam pemandangan yang mencerminkan atmosfer panas yang mengiringi laga akbar yang dinanti antara kedua rival tersebut.

Rombongan kedua tim sebelumnya telah menuju stadion sebelum laga dimulai, setelah para pemain Real Madrid meninggalkan Hotel Intercontinental, sedangkan rombongan Barcelona berangkat dari Hotel Torre Melina Gran Melia Barcelona, di tengah antusiasme besar suporter menyambut pertandingan yang memiliki arti penting luar biasa dalam persaingan perebutan gelar.

Barcelona memasuki pertandingan di bawah arahan pelatihnya Hansi Flick, bersenjatakan faktor tuan rumah dan dukungan suporter, serta berambisi meraih kemenangan dan memperlebar jarak dengan rival tradisionalnya menjadi sembilan poin, sementara Real Madrid berupaya pulang dengan hasil positif yang mempersempit selisih dan mengembalikan mereka dengan kuat ke persaingan puncak klasemen.

Los Blancos menjalani laga ini di tengah absennya sejumlah pemain penting, terutama Thibaut Courtois akibat flu, dan Vinicius Junior karena skorsing, sementara Barcelona mengandalkan kekuatan serangannya yang dipimpin Lamine Yamal dan Raphinha, dalam salah satu pertandingan paling dinantikan musim ini.

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