Yang diperebutkan adalah posisi di lini tengah ofensif, posisi yang di tim nasional Jerman bisa diisi baik oleh Florian Wirtz (FC Liverpool) maupun Jamal Musiala (Bayern Munchen). "Kalau menurut saya, Musiala dan Wirtz tentu bisa bermain bersama. Namun dengan Kimmich sebagai satu-satunya gelandang bertahan, duo Musiala/Wirtz akan terlalu ofensif saat menghadapi tim-tim top. Maka dalam sistem Klopp, pilihannya adalah: Musiala atau Wirtz," kata Matthäus kepada Sport Bild.

Dalam empat laga internasional terakhir, Klopp masih menghindari masalah ini dengan menominasikan bintang Bayern itu untuk dua duel pertama di Belanda dan melawan Yunani. Wirtz awalnya masuk skuad kedua yang dijadwalkan bermain melawan Serbia dan di Yunani, tetapi kemudian ia dipanggil lebih cepat ke tim nasional karena Musiala mengalami cedera saat pemanasan sebelum laga melawan Belanda.

"Mereka mungkin adalah pemain terbaik kami, jika kembali ke performa puncak. Karena itu, membiarkan salah satu dari mereka berada di luar terdengar absurd," ujar Matthäus. Ia mengingat bahwa masalah ini juga sudah pernah ada di sepak bola Jerman pada Piala Dunia 1974: "Saat itu pertanyaannya adalah: Günter Netzer atau Wolfgang Overath?" kenang Matthäus.

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"Saya akan sangat senang jika Klopp bisa menjawab pertanyaan itu dengan: Musiala dan Wirtz! Tetapi saya tidak yakin kita akan melihat solusi itu di Kejuaraan Eropa 2028," demikian penilaian penutup pria 65 tahun itu.

Berapa banyak caps yang sudah dicatatkan Wirtz dan Musiala?

Musiala menjalani debutnya untuk tim DFB pada Maret 2021 dan telah mencatatkan 46 penampilan internasional (10 gol). Pada 2022, ia juga terpilih sebagai Pemain Tim Nasional Terbaik Tahun Ini.

Wirtz telah mengoleksi 48 penampilan internasional (12 gol), sejak pertama kali mengenakan seragam tim nasional senior pada September 2021.