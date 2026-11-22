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Pertahanan BVB tampil sangat solid dan mereka terhindar dari kesalahan yang dulu kerap terjadi. Namun, pragmatisme Dortmund juga berjalan di batas yang tipis.

"Kami hampir tidak memberi lawan peluang di belakang dan tampil sangat solid. Itu keunggulan kami. Kami punya pertahanan terbaik di Jerman," tegas pemimpin lini belakang Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, kepada DAZN setelah kemenangan susah payah 1-0 atas Borussia Mönchengladbach pada Sabtu . Mengenai klaimnya soal pertahanan terbaik, ia menambahkan: "Saya tidak tahu bagaimana di Eropa."

Untuk Jerman, Schlotterbeck jelas benar. Dengan baru kebobolan tujuh gol dalam sepuluh pertandingan, BVB memiliki pertahanan terbaik di Bundesliga, di depan Bayern dan SC Freiburg yang masing-masing kebobolan sepuluh gol. Di lima liga top Eropa, Dortmund masih kalah dari Arsenal dalam urusan ini saat Schlotterbeck menjalani wawancara. Namun, setelah The Gunners dua kali kebobolan saat menghadapi Newcastle United (2-2) pada Sabtu malam, mereka kini juga telah kebobolan tujuh gol. Meski demikian, Arsenal sudah memainkan sebelas laga, satu lebih banyak daripada BVB.

Jadi, dari segi jumlah total, Schlotterbeck bisa mencoret kata-kata "tidak tahu" tadi. Bersama Arsenal dan Brighton & Hove Albion, Dortmund memang memiliki lini pertahanan paling kokoh di lima liga terkuat Eropa.

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Solidnya pertahanan menjadi fondasi posisi bagus BVB

Solidnya pertahanan yang dibangun pelatih Niko Kovac di Dortmund dengan begitu mengesankan kembali menjadi fondasi raihan tiga poin penting di Mönchengladbach. Hasil itu terasa semakin manis karena, setelah Bayern terpeleset melawan 1. FC Köln (1-1) pada Jumat , Dortmund melewati sang juara dengan gelar liga terbanyak dan memuncaki klasemen setelah sepuluh pekan. BVB mengoleksi 24 poin. Sepanjang sejarah klub, mereka baru dua kali meraih poin lebih banyak pada tahap ini, yakni pada musim juara 2010/11 dan musim 2013/14. Dortmund juga sudah enam kali mencatatkan clean sheet di liga pada musim 2026/27.

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Yang tetap membuat kemenangan di markas Gladbach itu patut dicatat, meski permainan Dortmund cukup datar dalam sebagian besar laga dan buruk pada babak pertama, adalah bahwa pada tahun-tahun sebelumnya BVB kerap menyia-nyiakan pertandingan seperti ini: kesempatan yang muncul setelah Bayern lebih dulu terpeleset. Lawannya pun tim juru kunci yang sangat membutuhkan setiap poin dan bertekad mencuri poin tambahan dalam perjuangan menghindari degradasi saat menghadapi tim papan atas.

Gladbach pun bermain dengan agresivitas sangat tinggi pada babak pertama, sehingga sang runner-up awalnya sangat kesulitan. "Pada babak pertama kami kurang tajam dan terlalu sering kehilangan bola dengan mudah," kata pencetak gol kemenangan Felix Nmecha, yang tampil apik , kepada Sky. Schlotterbeck juga mengkritik penampilan timnya: "Babak pertama sangat lamban, banyak kesalahan teknis, dan umpan-umpan kami tidak akurat."

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Pemain timnas Jerman itu menyebut jeda pertandingan internasional sebagai salah satu penyebab kesulitan mereka di awal laga. "Kami bepergian ke berbagai penjuru Eropa, juga Asia dan Afrika, dan baru berkumpul lagi pada Kamis. Jadi, terkadang kami memang sedikit lamban," ujar Schlotterbeck. Karena itu, BVB patut senang mereka tetap solid dalam bertahan sepanjang laga dan tidak pernah gentar menghadapi suasana Borussia-Park yang sesekali memanas. Seusai jeda, mereka juga mampu meningkatkan permainan saat menguasai bola.

BVB membaik dan mendapat keberuntungan yang dibutuhkan

Kovac turut berperan dalam perubahan itu dengan memasukkan Waldemar Anton, yang cedera selama jeda internasional, menggantikan Joane Gadou, yang beberapa kali kurang beruntung. Berkat pengaruh Anton pula, BVB lebih mampu mengimbangi lawan. Mereka kemudian tampil jauh lebih dominan, semakin menekan tuan rumah, dan tetap sabar. Buahnya adalah gol tunggal pada akhir laga lewat Nmecha (menit ke-80), meski gol itu tercipta karena kiper Gladbach, Daniel Batz, melakukan kesalahan. Ini pun bisa dibaca sebagai sinyal peringatan bagi Bayern: musim ini BVB juga mampu mendapatkan keberuntungan yang mereka butuhkan.

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Selain itu, Dortmund punya pelatih yang "berulang kali mengambil keputusan tepat", seperti pujian pengamat Sky Dietmar Hamann seusai laga. Setelah pertandingan berjalan sedikit lebih dari 70 menit, Kovac menarik penyerang tengah Fabio Silva dan penggiring bola Konstantinos Karetsas, lalu memasukkan Marcel Sabitzer yang berpengalaman dan talenta muda Mathis Albert. Keduanya memberi dorongan yang menentukan dalam proses terciptanya gol kemenangan: Albert melewati lawan dalam duel satu lawan satu di sisi kiri dan mengirim bola ke kotak penalti, lalu Sabitzer dengan cerdik menyodorkannya kepada Nmecha di tengah kerumunan pemain.

"Mereka menemukan cara untuk memenangi pertandingan," kata Hamann, menyoroti efisiensi yang menjadi ciri Dortmund belakangan ini. Sementara itu, Kovac merasa penting untuk menegaskan: "Hasil-hasilnya berpihak kepada kami. Namun, menurut saya, kami juga mendominasi dan mengendalikan pertandingan. Bukan berarti kami memenangi laga-laga seperti ini karena beruntung. Kami memang pantas menang."

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Satu statistik serius membuat BVB khawatir

Meski demikian, pola yang terlihat jelas dalam sebagian besar dari tujuh kemenangan BVB di liga musim ini juga mengkhawatirkan Kovac. "Pada dasarnya, kami selalu menyia-nyiakan babak pertama," ujar pelatih berusia 55 tahun itu kepada DAZN, menyoroti kelemahan serius yang kembali tampak di Mönchengladbach.

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Bahkan, statistiknya cukup mengejutkan: gol terakhir BVB di babak pertama pertandingan Bundesliga tercipta lebih dari dua bulan lalu. Itu terjadi pada pertengahan September, ketika Fabio Silva membuka keunggulan pada menit kelima dalam kemenangan 3-0 atas SC Paderborn. Sejak itu, seluruh gol Dortmund di liga tercipta setelah jeda. Secara keseluruhan, Borussia hanya mencetak tiga dari 17 golnya di Bundesliga musim ini pada babak pertama.

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"Kami berhasil mencetak gol pada babak kedua dan membawa pertandingan ke arah yang benar. Namun, saya ingin para pemain saya juga bisa melakukannya pada babak pertama," tegas Kovac. BVB berjalan di batas yang terlalu tipis. Mereka tidak selalu bisa menjaga kesabaran, lawan tidak selalu setumpul Gladbach dalam menyerang sepanjang sebagian besar laga, dan keberuntungan tidak selalu membantu mereka meraih tiga poin.

Pragmatisme Kovac cocok untuk BVB

"Jika ingin pertandingan menjadi lebih terbuka," lanjut Kovac sambil mengangkat jari telunjuk, "Anda harus berusaha mencetak gol secepat mungkin, mungkin disusul gol kedua. Dengan begitu, ruang akan terbuka. Jika skor bertahan 0-0 untuk waktu lama, lawan akan bermain sangat rapat dan bertahan kuat. Anda harus mencari cara untuk menembusnya. Kami harus bekerja dan memperbaiki hal itu."

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Meski demikian, satu hal tetap jelas: di tengah berbagai seruan agar permainan BVB lebih atraktif, pragmatisme yang diterapkan Kovac cocok untuk mereka saat ini. "Bagi kami, yang penting adalah memenangi pertandingan pertama setelah jeda internasional. Gladbach bisa berlatih penuh, sedangkan kami tidak (karena banyak pemain BVB membela tim nasional, red.). Hari ini kami berhasil melakukannya, tetapi hanya itu," jelas Kovac. Ia tahu betul: jika ada sesuatu yang bisa dirayakan pada akhir Mei, tentu tak seorang pun akan lagi mempertanyakan bagaimana mereka meraih tiga poin di Mönchengladbach setengah tahun sebelumnya.