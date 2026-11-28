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Klub Bundesliga Union Berlin merespons krisis performa yang terus berlanjut dengan berpisah dari pelatih Mauro Lustrinelli, efektif segera.

Klub asal Köpenick itu mengumumkannya pada Sabtu larut malam, beberapa jam setelah kalah 1-2 di kandang FSV Mainz 05. Penggantinya akan diumumkan "dalam beberapa hari ke depan". Selain itu, direktur pelaksana Horst Heldt juga akan meninggalkan jabatannya pada musim panas. Keputusan tersebut diambil atas kesepakatan bersama.

"Setelah lima bulan bekerja bersama, kami harus mengakui bahwa cara bermain dan hasil yang diraih tim utama putra kami membahayakan peluang bertahan di Bundesliga," kata presiden Union, Dirk Zingler, mengenai kepergian Lustrinelli yang berlaku segera. "Penerapan arah yang kami sepakati bersama pada musim panas dan perubahan skuad yang disesuaikan dengannya tidak menghasilkan perkembangan olahraga yang diharapkan. Karena itu, kami memutuskan untuk melakukan penataan ulang dari segi personel dan struktur."

Posisi direktur olahraga akan dibentuk dan diisi oleh Maximilian Hoffmann, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pengembangan bakat dengan tugas menghubungkan pusat pembinaan pemain muda dan tim utama. Dalam jabatan barunya, ia akan bertanggung jawab atas perencanaan skuad dan memimpin tim pemandu bakat, demikian pernyataan klub.

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"Bersama Horst Heldt, yang profesionalisme dan kualitas pribadinya sangat kami hargai, kami telah memutuskan untuk mengakhiri kerja sama setelah musim berakhir. Hingga saat itu, ia bersama Maximilian Hoffmann dan seluruh tim akan berupaya sekuat tenaga untuk mencapai target bertahan di liga musim ini, lalu menyerahkan tanggung jawab di bidang tersebut kepada penggantinya secara tertib," kata Zingler, yang akan menjelaskan keputusan-keputusan itu secara menyeluruh pada Minggu pukul 13.00.

Beberapa jam sebelumnya, Lustrinelli masih menunjukkan sikap pantang menyerah. Ia mengaku melihat "penampilan tandang terbaik musim ini" dari timnya dan mengatakan "tim juga berada dalam kondisi mental yang baik". Pelatih asal Swiss itu datang dari FC Thun pada musim panas. Setelah enam pertandingan Bundesliga berturut-turut tanpa kemenangan, Union merosot ke peringkat ke-17 klasemen.