Ter Stegen soal persaingannya dengan Neuer: Ini momen paling pahit dalam karierku

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Marc-André ter Stegen, penjaga gawang Barcelona yang dipinjamkan ke Ajax Amsterdam, berbicara terus terang mengenai tahun-tahun persaingannya dengan Manuel Neuer untuk mengisi posisi penjaga gawang timnas Jerman, dengan mengakui bahwa ia merasa frustrasi pada beberapa periode.

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Ter Stegen terkadang merasa bahwa dirinya pantas mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, namun pada saat yang sama ia menegaskan rasa hormatnya terhadap keputusan para pelatih, serta penghargaan besarnya terhadap kiper Bayern Munich tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman "Sport Bild", Ter Stegen ditanya mengenai sulitnya bermain pada era yang sama dengan kegemilangan Neuer, di tengah keberadaan dua kiper berkelas dunia yang bersaing untuk satu posisi.

Kiper asal Jerman itu berkata: "Faktanya, Manuel Neuer bukan sekadar seorang kiper hebat. Mari kita tidak membohongi diri sendiri, ia kemungkinan besar adalah salah satu kiper terhebat sepanjang sejarah. Ia juga mendapatkan rasa hormat yang besar di dalam tim nasional, dan ia memang layak mendapatkannya."

Ia menambahkan: "Namun cedera juga menghambatnya, dan sayangnya, siapa yang lebih memahami arti hal itu selain diriku? Meski demikian, aku rasa adanya kadar persaingan tertentu mendorong kiper yang mendapatkan kesempatan bermain untuk berkembang. Begitulah keadaan di antara kami."

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Ia melanjutkan: "Tentu saja, pertanyaannya tetap ada: Apakah aku lebih suka menjadi kiper yang bermain? Pasti! Namun para pelatih yang bekerja bersama kami di tim nasional memilih Manuel. Kau harus menghormati itu, dan aku harus menerimanya, karena itu sekadar bagian dari sepak bola."

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Ter Stegen mengakui bahwa ia tidak selalu menyembunyikan kekecewaannya, dengan berkata: "Apakah ada saat-saat di mana aku harus menahan amarahku dan menyimpan kekecewaanku untuk diriku sendiri? Dan apakah terkadang aku mengumpat dengan suara pelan ketika tidak ada seorang pun yang mendengarku? Pasti!"

Ia menyambung: "Ada juga momen-momen di mana aku merasa bahwa mungkin aku pantas mendapatkan kesempatan yang lebih besar."

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"Yang paling pahit"

Dan ketika ditanya secara spesifik mengenai Piala Dunia 2018 di Rusia, saat Neuer kembali ke tim nasional setelah absen selama sekitar 8 bulan akibat cedera, dan mendapatkan posisi kiper utama meski tidak menjalani cukup pertandingan resmi sebelum turnamen, Ter Stegen menggambarkan peristiwa itu sebagai yang paling menyakitkan baginya.

Ia berkata: "Itu adalah momen paling pahit bagiku, tetapi aku tidak ingin kembali membicarakannya. Pada akhirnya, pelatihlah yang mengambil keputusan. Kau boleh merasa marah sesukamu, tetapi hal itu tidak akan mengubah apa pun."

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Akar persaingan antara kedua kiper itu sudah berlangsung bertahun-tahun, di mana Neuer tetap menjadi pilihan pertama tim nasional Jerman, meski ia mengalami cedera serius pada September 2017, yang membuatnya absen dari lapangan sekitar 8 bulan akibat patah tulang metatarsal dan harus menjalani operasi.

Ter Stegen mengambil alih pos penjagaan gawang tim nasional selama absennya Neuer, dan ia tampil dengan level yang kuat sehingga membuatnya yakin bahwa peluangnya untuk bermain sebagai kiper utama di Piala Dunia 2018 sudah semakin dekat.

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Namun Joachim Löw, direktur teknik Jerman saat itu, memutuskan untuk mengembalikan Neuer ke susunan pemain utama sebelum Piala Dunia bergulir, setelah Neuer tampil dalam sebuah pertandingan persahabatan melawan Austria pada Juni 2018, meski ia lama absen dari pertandingan.

Neuer bermain sebagai starter dalam tiga pertandingan Jerman di babak grup, sementara Ter Stegen tetap berada di bangku cadangan, pada turnamen yang menyaksikan tersingkirnya tim nasional Jerman dari babak pertama, untuk pertama kalinya sejak tahun 1938.