Ter Stegen: Saya Berkomunikasi dengan Para Pemain Barcelona, Berbeda dengan Flick

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Kiper asal Jerman, Marc-André ter Stegen, tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Barcelona di masa depan, meski telah pindah ke Ajax Amsterdam dengan status pinjaman. Ia menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk memastikan sikapnya terkait masa depannya bersama klub Catalan tersebut.

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Kiper asal Jerman itu ditanya apakah perjalanannya bersama Barcelona telah berakhir, atau apakah ia meyakini pintu masih bisa terbuka kembali untuknya di bawah kepemimpinan Hansi Flick, dan ia menjawab dalam sebuah wawancara dengan radio "COPE" Spanyol: "Saya belum menjalin komunikasi dengan Hansi belakangan ini, berbeda dengan beberapa pemain yang masih saya ajak bicara dari waktu ke waktu, untuk menanyakan kabar mereka".

Ia melanjutkan: "Saya mengikuti hasil-hasil Barcelona secara relatif rutin, dan terkadang menonton pertandingan mereka ketika tidak bersamaan dengan pertandingan kami di Ajax".

Ter Stegen melanjutkan: "Saya bermain di Barcelona selama 12 tahun, sehingga saya memiliki hubungan yang sangat erat dengan klub".

Ia pun menambahkan soal masa depannya: "Sekarang kita baru di bulan November, jadi saya benar-benar tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada musim panas mendatang".

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Pernyataan Ter Stegen muncul di tengah rumitnya situasinya bersama Barcelona dalam beberapa tahun terakhir, setelah perannya di tim menurun akibat serangkaian cedera, bersamaan dengan sejumlah perubahan yang terjadi di posisi penjaga gawang.

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Kiper Jerman itu sebelumnya mengalami, pada September 2024, robekan total pada tendon patela di lutut kanannya, cedera yang membuatnya absen dari lapangan selama hampir tujuh bulan.

Selama absennya, Barcelona merekrut Wojciech Szczesny, yang membatalkan keputusan pensiunnya, sebelum klub mendatangkan Joan Garcia dari Espanyol pada musim panas 2025.

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Ketika Ter Stegen kembali ke lapangan pada musim semi 2025, Joan Garcia telah mengamankan tempatnya di susunan pemain utama di bawah kepemimpinan Flick, sehingga dimulailah babak baru ketidakpastian mengenai masa depan kiper Jerman itu bersama tim.

Keadaan semakin rumit pada musim panas tahun yang sama, setelah ia menjalani operasi punggung, dan terlibat perselisihan dengan manajemen Barcelona terkait durasi absennya, serta kemungkinan membagikan data medisnya dengan La Liga, mengingat keterkaitan durasi cedera dengan aturan pendaftaran pemain.

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Krisis itu sampai pada pencabutan ban kapten darinya secara sementara, sebelum klub menarik keputusan tersebut dan mengembalikannya kepadanya satu hari kemudian.

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Pada Januari 2026, Ter Stegen pindah ke Girona dengan status pinjaman, tetapi ia hanya tampil dalam dua pertandingan, sebelum mengalami cedera otot yang mengakhiri petualangannya lebih awal.

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Kiper internasional Jerman itu pindah, pada Agustus lalu, ke Ajax dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026-2027, tanpa klausul pembelian, sementara kontraknya dengan Barcelona berlaku hingga musim panas 2028.

Dalam wawancara yang sama, Ter Stegen juga menyinggung tahun-tahun persaingannya dengan Manuel Neuer dalam memperebutkan posisi penjaga gawang timnas Jerman, mengakui bahwa duduk sebagai cadangan untuk waktu yang lama tidaklah mudah baginya, meski ia sangat menghormati rivalnya yang ia nilai sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang sejarah.