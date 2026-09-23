Ter Stegen meminta maaf sehari sebelum Belanda vs Jerman

Marc-André ter Stegen meminta maaf kepada Manuel Neuer sehari sebelum Belanda menghadapi Jerman di Nations League. Pendahulu kiper Ajax itu baru-baru ini menjadi ayah, tetapi belum mendengar apa pun dari Ter Stegen.

"Manuel baru saja menjadi ayah untuk kedua kalinya, jadi saya juga harus mengucapkan selamat kepadanya. Saya belum melakukannya. Maaf!", demikian Ter Stegen dikutip oleh BILD pada Rabu dalam sebuah sesi media.

Ter Stegen terakhir kali berbicara dengan Neuer pada awal tahun ini. "Kami bertemu saat liburan singkat. Tetapi itu masih sebelum Piala Dunia, jadi itu sudah cukup lama", jelas kiper Jerman itu, yang kemungkinan akan menjadi starter melawan Belanda.

"Tentu luar biasa bagi dirinya bahwa dia sehat dan masih bisa bermain. Saya juga mendoakan itu untuknya. Manuel adalah legenda sepakbola Jerman", ujar Ter Stegen yang hanya melontarkan pujian untuk Neuer yang kini telah berusia empat puluh tahun.

Neuer pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia yang berlangsung dramatis bagi Jerman. Juara dunia empat kali itu tersingkir oleh Paraguay lewat adu penalti di babak 16 besar.

Ter Stegen, dengan 44 caps sejak 2012, merupakan pilihan utama di bawah pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp. Ini adalah pertama kalinya sejak 2025 kiper Ajax itu akan mendapatkan menit bermain di tim nasional.