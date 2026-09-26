Jürgen Klopp telah memberikan pendapat jujurnya soal Marc ter Stegen. Pelatih tim nasional Jerman itu mengakui bahwa kiper Ajax tersebut mengalami beberapa momen kurang beruntung saat membangun serangan pada laga melawan Belanda (1-1) pada Kamis, tetapi menurut Klopp hal itu sama sekali tidak mengurangi penampilannya.

“Saya mendengar bahwa Marc mendapat penilaian kritis dan itu sedikit mengejutkan saya”, kata Klopp pada Sabtu dalam konferensi persnya. “Dia tampil luar biasa di bawah mistar. Ya, memang benar dia beberapa kali memainkan bola yang salah, tetapi hal seperti itu bisa terjadi.”

Klopp juga menegaskan bahwa Ter Stegen justru beberapa kali menjaga Jerman tetap bertahan saat menghadapi Belanda. “Saya 0,0 persen tidak kritis terhadapnya. Saya sangat senang dengan penampilannya”, jelas mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool itu.

Meski begitu, Ter Stegen tidak akan berdiri di bawah mistar saat melawan Yunani pada Minggu. Alexander Nübel (Besiktas) mendapat kesempatan dari Klopp, tetapi sang pelatih tim nasional menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya tidak berkaitan dengan penampilan Ter Stegen melawan Belanda. “Alex bermain besok, tetapi bukan karena apa yang telah ditunjukkan Marc.”

Menurut Klopp, Nübel memang pantas mendapatkan kesempatannya. “Ketiga penjaga gawang memberi kesan sensasional di sini. Saya berharap Alex menikmatinya dan idealnya besok memastikan kami tidak kebobolan”, ujar sang pelatih, yang juga memasukkan Finn Dahmen dari FC Augsburg ke dalam skuadnya.

Bagi Ter Stegen, duel melawan Belanda itu menandai kembalinya dia ke tim nasional Jerman setelah periode panjang ketika cedera mengganggunya. Sang kiper sebelumnya juga sudah menyampaikan betapa besar arti kepulangannya ke Die Mannschaft baginya.

“Bagi saya, selalu istimewa bisa kembali berada di sini, terutama setelah periode ketika semuanya tidak berjalan seperti yang saya bayangkan”, kata Ter Stegen sebelumnya kepada Sky Sport. “Ketika tubuh Anda mengecewakan Anda, Anda akan jauh lebih menghargainya saat pada akhirnya bisa kembali berdiri di sini.”