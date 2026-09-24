Felix Nmecha membawa tim DFB unggul pada menit ke-32. Pada babak kedua, Belanda menciptakan beberapa peluang bagus, hingga Cody Gakpo mencetak gol penyama kedudukan yang pantas pada menit 90+2.

Pada Minggu, tim DFB akan menghadapi Yunani di Augsburg. Setelah itu, masih ada laga kandang melawan Serbia di München dan laga tandang kontra Yunani.

Berikut laporan pertandingannya.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Marc-Andre ter Stegen

Ditunjuk oleh Jürgen Klopp sebagai kiper utama sementara. Apakah itu keputusan yang tepat masih tampak belum jelas setelah penampilannya di Amsterdam. Aksi-aksi ter Stegen berayun antara buruk dan luar biasa. Dalam situasi sepak pojok, kiper 34 tahun itu memperlihatkan masalah besar dalam menguasai area penalti dan dengan demikian turut berperan dalam dua gol lawan (12 dan 62). Namun beruntung bagi ter Stegen, kedua gol itu tidak disahkan karena pelanggaran pemain Belanda. Dalam permainan umpan, ter Stegen beberapa kali terlihat tidak meyakinkan. Pada menit ke-42, ia langsung membuat timnya dalam kesulitan lewat salah umpan fatal tepat ke arah Cody Gakpo. Setelah beberapa penyelamatan rutin, pada babak kedua ter Stegen memperlihatkan empat refleks hebat saat menghadapi penyelesaian Denzel Dumfries (60), Mexx Meerdink (62), Meerdink lagi (73), dan Noa Lang (89). Tak berdaya saat gol telat lawan tercipta. Nilai: 3,5.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Philipp Treu

Menjadi satu-satunya debutan yang langsung masuk susunan pemain inti. Pemain Freiburg berusia 25 tahun itu tampil berupaya di sisi kanan dalam permainan menyerang. Sebelum gol 1-0, Treu mengirim umpan datar yang membuka ruang bagi Adeyemi, dan pada akhirnya diselesaikan oleh Nmecha. Dalam penempatan posisi saat bertahan, ia sesekali tampak agak kehilangan orientasi, tetapi itu juga disebabkan oleh perlindungan keseluruhan tim Jerman yang memang buruk. Nilai: 3.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Jonathan Tah

Di jantung pertahanan, Klopp mempercayakan duet Tah/Schlotterbeck yang juga lebih disukai mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann. Tah awalnya kesulitan menghadapi Brian Brobbey yang secara fisik sama kuatnya. Pada menit ke-11, Tah membuat Brobbey kehilangan keseimbangan secara krusial dalam duel di kotak penalti. Wasit Hernandez Hernandez membiarkan permainan berlanjut. Sama seperti pada situasi setelahnya, ketika tembakan jarak jauh Tijjani Reijnders mengenai tangan kanan Tah yang menempel di badan. Pada menit ke-35, Brobbey harus keluar karena mengalami gangguan, dan setelah itu pekerjaan Tah menjadi sedikit lebih santai. Saat peluang emas Meerdink, Tah terlalu jauh dari lawannya (66). Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Nico Schlotterbeck

Melakukan beberapa kelengahan kecil. Pada gol van Dijk yang pada akhirnya dianulir (12), Schlotterbeck juga tidak melompat cukup tinggi. Menjelang akhir babak pertama, ia juga melakukan kehilangan bola ceroboh di dekat kotak penaltinya sendiri. Sebagai gantinya, ia melepaskan beberapa umpan bagus. Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Nathaniel Brown

Awalnya berani menyerang: pada menit ke-38 Brown maju ke depan dan memberi servis sempurna kepada Adeyemi, tetapi sang penyerang melenceng meski benar-benar bebas. Dalam bertahan, seperti seluruh tim Jerman, ia juga goyah. Pada gol penyama kedudukan di akhir laga, Brown kehilangan jejak Gakpo. Nilai: 4.

IMAGO

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Felix Nmecha

Awalnya kurang menonjol, sebelum memaksimalkan bola muntah dari jarak dekat untuk gol 1-0. Dalam permainan tanpa bola, lini tengah Jerman secara keseluruhan berulang kali tampak kehilangan orientasi. Nilai: 3.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Joshua Kimmich

Kembali dari posisi bek kanan ke pusat lini tengah dan memperkaya permainan Jerman di sana dengan umpan-umpan bagus. Umpan panjang diagonalnya kepada Treu menjadi awal dari gol 1-0 Nmecha. Namun, Kimmich juga tidak memberikan perlindungan defensif yang dibutuhkan. Nilai: 3.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Nadiem Amiri

Masuk ke susunan pemain inti secara mendadak karena Jamal Musiala mengeluhkan masalah paha saat pemanasan. Ia bekerja keras di sisi kiri tengah, tetapi sangat jarang menyentuh bola di area tersebut. Setidaknya, dalam proses peluang emas Adeyemi, ia melepaskan umpan brilian yang membebaskan Brown. Nilai: 4.

IMAGO

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Karim Adeyemi

Awalnya bergerak lincah di sayap kanan, seperti saat terakhir melawan FC Barcelona. Adeyemi terlibat dalam proses terciptanya gol 1-0, tetapi kemudian menyia-nyiakan peluang emas untuk menjadikan skor 2-0 dari jarak sekitar sepuluh meter meski berdiri benar-benar bebas setelah menerima umpan sempurna dari Brown. Setelah itu, performanya merosot tajam. Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Kai Havertz

Penyerang tengah Jerman sama sekali tidak masuk ke dalam permainan. Ia pertama kali menjadi sorotan saat pada menit ke-22 terjatuh setelah mendapat tekel keras dari Quinten Timber ke lutut dan paha. Havertz sempat mencoba melanjutkan, tetapi tak lama kemudian harus keluar. Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Kevin Schade

Dalam laga internasional keenamnya, ia ditarik keluar pada menit ke-64 setelah penampilan yang secara keseluruhan tidak terlalu menonjol. Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Pemain pengganti

Younes Ebnoutalib: Masuk pada menit ke-30 menggantikan Havertz yang cedera dan langsung tampil penuh percaya diri. Hanya satu menit setelah masuk, ia gagal menaklukkan Bart Verbruggen lewat tembakan bagus dari sudut sempit. Setelah itu, Ebnoutalib menghilang. Nilai: 4.

Chris Führich: Masuk pada menit ke-63 menggantikan Schade. Nilai: 4.

Anton Stach: Juga menggantikan Nmecha pada menit ke-63 dan menempati lini tengah sentral. Nilai: 4.

Serge Gnabry: Enam hari setelah comeback-nya untuk FC Bayern, Gnabry juga mencatat penampilan singkat pertamanya bersama tim DFB. Ia masuk menggantikan Adeyemi pada menit ke-80. Menjelang gol penyama kedudukan, ia melakukan kehilangan bola yang menentukan. Tanpa penilaian.

Yannik Engelhardt: Masuk menggantikan Amiri pada menit ke-80 untuk menjalani debutnya bersama tim DFB. Tanpa penilaian.