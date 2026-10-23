Go Ahead Eagles menang 3-2 atas Telstar pada Jumat malam. Søren Tengstedt menjadi bintang dengan dua gol dan mencatat sejarah klub sebagai pemain pertama yang mencetak gol dalam lima laga kandang pertama pada musim baru. Kemenangan itu sekaligus menjadi penebusan bagi tim asal Deventer tersebut setelah kekalahan menyakitkan 4-1 dari PEC Zwolle.

Di tengah cuaca berangin kencang di Deventer, Go Ahead hanya membutuhkan tujuh menit untuk membuka skor. Oskar Sivertsen mengoper bola kepada Tengstedt di tepi kotak penalti, lalu pemain asal Denmark itu dengan tenang mengarahkan bola ke sudut dekat. Itu merupakan gol ketujuhnya di liga musim ini.

Gol pembuka tersebut langsung mengantar Tengstedt mencetak rekor klub. Belum pernah ada pemain Go Ahead yang selalu mencetak gol dalam lima laga kandang pertama pada suatu musim. Gelandang serang berusia 26 tahun itu sebelumnya telah membobol gawang Willem II, ADO Den Haag, FC Groningen, dan Sparta Rotterdam.

Tengstedt kemudian nyaris mencetak gol keduanya, tetapi kiper Telstar, Ronald Koeman junior, menepis tembakannya dari jarak jauh. Gol kedua akhirnya datang pada menit ke-33, setelah Mathis Suray menyundul umpan silang jauh kembali ke arah gawang. Tengstedt berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola dari jarak dekat: 2-0.

Dengan gol kedelapannya di liga, Tengstedt memperkokoh posisi di puncak daftar pencetak gol Eredivisie. Dalam 30 tahun terakhir, hanya Oliver Edvardsen, selain Tengstedt, yang mampu mencetak sedikitnya tujuh gol untuk Go Ahead dalam sepuluh pekan pertama liga. Telstar tidak kalah dominan secara mutlak sebelum jeda, tetapi tuan rumah jauh lebih efisien dalam memanfaatkan peluang.

Tak lama setelah jeda, Telstar kembali ke dalam pertandingan. Kiper Haug menepis tembakan Brouwer pada menit ke-48, tetapi Tyrone Owusu sigap menyambar bola muntah: 2-1. Gelandang itu pun menjadi pemain Telstar pertama sejak Co Stout pada 1977 yang mencetak gol dalam tiga laga liga berturut-turut.

Gol yang memperkecil ketertinggalan itu tidak memicu serangan berkepanjangan dari Telstar. Pemain pengganti Thibo Baeten melepaskan tembakan yang melintas tipis di depan gawang Telstar, lalu beberapa saat kemudian memberi Tengstedt peluang untuk mencetak gol ketiganya. Namun, Koeman keluar dari gawang dengan sangat baik dan menggagalkan hat-trick pemain asal Denmark tersebut.

Gol yang menentukan akhirnya tercipta pada menit ke-67, ketika pemain pengganti Evert Linthorst menyundul bola dari sepak pojok ke gawang: 3-1. Bagi gelandang itu, gol tersebut merupakan yang pertama sejak 17 Agustus 2025, saat ia mencetak gol melawan Ajax. Pertandingan sempat menegangkan pada masa tambahan waktu ketika Sem Valk mencetak gol kedua Telstar lewat sontekan dari tendangan bebas Patrick Brouwer: 3-2. Telstar tidak mampu mencetak gol penyama kedudukan dalam dua menit yang tersisa.

Go Ahead naik ke posisi kedelapan di VriendenLoterij Eredivisie, sementara Telstar turun ke posisi ke-17 karena selisih gol.