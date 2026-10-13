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Abdel Fattah menambah kontroversi seputar laga el clasico

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Zamalek mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkap empat keputusan, menyusul polemik perwasitan yang mewarnai laga big match melawan Al Ahly di Liga Mesir Premier.

Al Ahly menang dengan dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang diwarnai protes para pemain Zamalek serta tuntutan agar dua penalti diberikan untuk pemain mereka, Shikabala Banza.

Zamalek menyatakan dalam pernyataannya pada Selasa hari ini: "Berdasarkan konsultasi yang terus berlangsung di dalam dewan direksi klub Zamalek terkait peristiwa pada laga big match terakhir dan kesalahan-kesalahan perwasitan yang terjadi dalam pertandingan tersebut, dewan memutuskan untuk mengambil sejumlah keputusan guna menjaga hak-hak klub dan para pendukungnya sebagai berikut".

Pernyataan itu berlanjut: "Pertama: Memberi Federasi Sepak Bola Mesir tenggat waktu 48 jam untuk memberikan jawaban final atas pengaduan yang diajukan klub terhadap komite wasit utama mengenai kesalahan-kesalahan serius yang merugikan Zamalek selama laga big match".

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Zamalek menambahkan: "Kedua: Berkoordinasi dengan federasi sepak bola untuk mengirim delegasi klub guna mendengarkan rekaman ruang teknologi video assistant referee (VAR) pada pertandingan tersebut, untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan itu dan alasan tidak adanya intervensi teknologi tersebut pada situasi-situasi yang memengaruhi jalannya pertandingan dan hasilnya".

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Pernyataan itu melanjutkan: "Ketiga: Mengutip pernyataan yang disampaikan Essam Abdel Fattah, ketua komite wasit utama di federasi sepak bola, saat wawancara dengan jurnalis Seif Zaher di saluran ON Sport, dengan catatan bahwa aturan perwasitan sepak bola adalah satu di seluruh dunia".

Klub menambahkan: "Keempat: Berkomunikasi dengan Dewan Tertinggi Regulasi Media untuk menuntut percepatan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan dan menghukum pihak yang bertanggung jawab atas munculnya suara nyanyian yang menghina klub Zamalek selama siaran televisi pertandingan, sehingga menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dan standar media serta menjaga nilai-nilai olahraga dan kemasyarakatan".

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Zamalek mengatakan di akhir pernyataannya: "Dan sebagai penutup, penegasan bahwa Zamalek akan terus membela hak-hak para pendukungnya agar kesalahan-kesalahan wasit terhadap klub tidak terulang, setelah klub menderita luar biasa akibat kesalahan-kesalahan tersebut sepanjang sejarah panjangnya dan membayar harga yang sangat mahal. Tidak akan dapat diterima jika keadaan tetap seperti ini, apa pun konsekuensinya, dalam kerangka kepedulian Zamalek untuk menegakkan prinsip keadilan pada level sistem sepak bola Mesir secara umum".

Essam Abdel Fattah memicu polemik

Perlu dicatat bahwa Zamalek dalam pernyataannya merujuk pada pernyataan Essam Abdel Fattah, yang memicu polemik besar dalam beberapa jam terakhir.

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Abdel Fattah menegaskan bahwa Zamalek layak mendapatkan penalti saat melawan Al Ahly menurut standar wasit Mesir.

Dia berkata: "Apakah Zamalek dirugikan dalam laga big match? Hal itu bukan urusan saya dan saya menentang wasit asing. Ada standar-standar yang berbeda dan apa yang diperhitungkan di Mesir mungkin tidak diperhitungkan di tempat lain. Jika wasit big match adalah orang Mesir, mungkin akan ada keputusan-keputusan yang berbeda".

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Dia menambahkan: "Pada momen Marwan Attia dan Shikabala Banza, yang terjadi adalah bola sudah keluar lapangan sebelum terjadi kontak apa pun, dan asisten wasit memutuskan bola itu sebagai tendangan gawang untuk Al Ahly".

Dia melanjutkan: "Pada momen Shikabala Banza dan Ashraf Dari, jika wasitnya orang Mesir hal itu akan dihitung sebagai penalti untuk Zamalek, tetapi ini soal aliran pemikiran dan saya tidak bisa mengubah cara berpikir atau aliran agar sesuai dengan sepak bola Mesir".

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Dia menuturkan: "Wasit ini bukan orang Mesir dan saya tidak memiliki otoritas apa pun atas dirinya. Kami tidak menemukan wasit elite untuk ditugaskan memimpin laga big match akibat kondisi yang terbukti melalui dokumen-dokumen resmi".







