Dalam pernyataan mengejutkan yang mengguncang Old Trafford, pelatih asal Belanda Erik ten Hag, mantan manajer Manchester United, memperingatkan bahwa bayang-bayang degradasi ke divisi satu telah menjadi kemungkinan nyata yang mengancam Manchester United, di tengah kemerosotan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialami klub tersebut.

Pernyataan Ten Hag muncul setelah kekalahan baru tim di hadapan Chelsea dengan skor dua gol tanpa balas, kekalahan yang membuat perolehan poin United membeku di angka tujuh saja setelah sembilan pekan, sehingga melorot ke peringkat ketujuh belas, hanya unggul selisih gol atas Crystal Palace yang menempati peringkat terakhir zona degradasi.

Menurut data jaringan statistik "Opta", United tidak meraih satu kemenangan pun dalam sembilan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, dan itu merupakan rentetan terpanjang tanpa kemenangan bagi klub sejak tahun 1984, yang mencerminkan besarnya krisis teknis yang menerpa tim.

Mimpi buruk degradasi kembali

Ketika ditanya tentang kemungkinan United terdegradasi untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, Ten Hag tidak menyembunyikan kekhawatirannya, dan berkata terus terang: "Di Liga Primer Inggris, hal itu tentu mungkin terjadi, karena semua tim kuat, dan semuanya memiliki pelatih yang mumpuni".

Pertandingan berikutnya MUN Champions League 15.00 ROM

Pelatih asal Belanda itu melanjutkan dalam pernyataan yang dikutip "Reuters": "Jika pada akhirnya kau berada di pihak yang kalah satu kali dan masuk ke dalam lingkaran setan itu, ya, saat itu hal ini bisa menjadi sangat sulit".

Ten Hag, yang akan menukangi klub Belanda Twente mulai musim 2026-2027, menambahkan dalam sebuah pesan pengingat akan apa yang pernah ia persembahkan sebelumnya: "Sebelum kami datang, enam tahun berlalu tanpa klub meraih satu gelar pun. Lihatlah di mana mereka sekarang!".

Ten Hag tiba di Manchester United pada tahun 2022, dan membawa tim meraih gelar Piala FA serta Piala Liga selama masa jabatannya sebelum dipecat pada tahun 2024.

Kepercayaan di tengah keterpurukan

Meski bencana terjadi, dewan direksi Manchester United memutuskan untuk mempertahankan pelatih saat ini, Michael Carrick, untuk memimpin tim dalam laga melawan Chelsea, meski menelan kekalahan telak di kandang sendiri dari Bournemouth dengan tiga gol tanpa balas, serta kekalahan memalukan empat gol berbanding satu dari Como di Liga Champions Eropa.

United bersiap menghadapi laga penentuan melawan Roma di Liga Champions Eropa besok Selasa, sebelum berhadapan dengan Aston Villa di Liga Primer Inggris pada hari Minggu, dalam dua pertandingan yang bisa menentukan nasib seluruh musimnya.