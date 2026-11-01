Pelatih asal Belanda, Erik ten Hag, kembali melontarkan kritik kepada mantan pemainnya, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, pernah bekerja sama dengan Ten Hag dalam waktu singkat di Manchester United pada 2022, namun sang bintang Portugal ketika itu tidak mampu meyakinkan pelatih Belandanya tersebut.

Jaringan ESPN memuat pernyataan Ten Hag, yang ia sampaikan kepada program "Selamat Pagi.. Liga Belanda".

Ten Hag berkata, "Setiap tim besar harus merangkul bintang utamanya, tetapi sang bintang utama juga harus mau berkorban demi kepentingan tim. Inilah persoalannya secara sederhana dengan Ronaldo."

Direktur teknik Twente saat ini itu menambahkan, "Saya tidak ingin ada kesalahpahaman dari sisi saya, dia tentu saja pemain hebat, dan termasuk dalam daftar legenda sepak bola dunia."

Ia menegaskan, "Tetapi kenyataannya juga bahwa dia sudah tidak lagi mampu menampilkan level yang diharapkan selama tujuh atau delapan tahun terakhir. Sejak kepergiannya dari Juventus, semuanya memang sudah berakhir begitu saja."

Ten Hag menilai bahwa Real Madrid mengambil keputusan yang tepat dengan melepas Ronaldo pada waktu yang pas. Pada 2018, pemain itu meninggalkan benteng Santiago Bernabeu dan hijrah ke Juventus.

Ia menjelaskan, "Ini juga salah satu bakat besar Real Madrid. Mereka tahu kapan level seorang pemain mulai menurun, dan saat itulah mereka melepasnya di waktu ketika ia, dari sudut pandang dunia luar, masih berada di puncak levelnya, padahal kenyataannya ia sudah tidak lagi mampu menampilkan performa yang diharapkan."

Ronaldo, yang ketika itu berusia 37 tahun, mencetak 3 gol dalam 16 pertandingan di bawah kepemimpinan Ten Hag.

Ten Hag melanjutkan, "Ronaldo sudah tidak lagi mampu memaksa dirinya untuk menanggung kerja keras, mengerahkan segala kemampuannya setiap hari, dan berupaya mencapai kondisi fisik terbaik. Jika kamu tidak siap secara fisik di Liga Primer Inggris, kamu tidak akan punya peluang apa pun."

Ten Hag mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan bintang Portugal itu mengenai situasinya, dengan berkata, "Kamu menghadapkannya pada kenyataan dan menyodorkan argumen-argumen yang logis dan meyakinkan, dan saat itulah semuanya menjadi sangat jelas."

Analis olahraga Hans Kraay membayangkan reaksi Ronaldo selama percakapan tersebut, dengan bertanya, "Apakah ketika itu dia mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak waras?"

Namun Ten Hag membantahnya, dengan berkata, "Tidak, dia sama sekali tidak mengatakan itu. Bukti-buktinya sangat jelas. Saat ini, segala sesuatu dalam sepak bola tunduk pada pemantauan dan pencatatan."

Ten Hag menekankan sekali lagi bahwa ia menganggap Ronaldo sebagai pemain kelas tinggi.

Ia berkata, "Dia telah memenangi Liga Champions Eropa sebanyak 5 kali, dan mencetak gol dalam jumlah yang luar biasa banyak. Dia telah memberikan banyak hal bagi sepak bola. Kita semua menikmati menyaksikannya, termasuk saya. Tetapi pada saat itu, saya harus mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan tim dan klub."

Ten Hag ditanya apakah sulit menempatkan bintang sebesar Ronaldo di bangku cadangan, bahkan mencoretnya dari daftar tim pada beberapa kesempatan.

Ia menjawab, "Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada sebuah klub atau negara. Cristiano Ronaldo bukanlah pengecualian dari hal itu, demikian pula Lionel Messi. Pada akhirnya, kepentingan tim selalu berada di urutan pertama."