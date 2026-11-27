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Eredivisie - Pekan 14 28 Nov 2026 - 12.45 Philips Stadion

Siaran PSV - Go Ahead Eagles: saluran TV dan streaming langsung

Anda dapat menyaksikan PSV - Go Ahead Eagles secara langsung melalui ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra, dan Canal+ Netherlands. Pilih saluran TV atau layanan streaming yang sesuai di bawah ini untuk menonton pertandingan secara langsung.

Kabar tim & skuad

PSV harus bermain tanpa lima pemain: Jerdy Schouten, Mauro Junior, Adamo Nagalo, Alassane Plea, dan Sami Ouaissa masuk daftar cedera. Tidak ada pemain yang dilaporkan terkena skorsing.

Go Ahead Eagles kehilangan Pim Saathof, Evert Linthorst, Dean James, Richonell Margaret, dan Nick Marsman karena cedera. Tim tamu juga tidak memiliki pemain yang diketahui terkena skorsing. Perkiraan susunan pemain belum tersedia, sehingga pembaruan lebih lanjut akan menyusul menjelang kick-off.

Performa terkini

PSV memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan kalah dua kali, tanpa hasil imbang. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 5-1 dari Real Madrid di Liga Champions. Sebelumnya, PSV kalah 1-2 dari Club Brugge.

Di Eredivisie, PSV menang 7-0 atas Willem II, 2-5 di kandang SC Cambuur, dan 1-4 di kandang NEC. Dalam lima laga tersebut, PSV mencetak 16 gol dan kebobolan 10 kali.

Go Ahead Eagles memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan kalah dua kali. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 0-1 di kandang Fortuna Sittard. Sebelumnya, tim ini menang 0-1 di kandang Excelsior Rotterdam dan 0-5 di kandang Koninklijke HFC dalam ajang Piala KNVB. Go Ahead mencetak total 9 gol dan kebobolan 7 kali, dengan kekalahan 4-0 di kandang SC Cambuur sebagai hasil terburuk.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir berlangsung pada 10 Mei 2026 di Eredivisie. Saat itu, PSV menang 1-4 di kandang Go Ahead Eagles. Dalam lima pertemuan terakhir, PSV menang tiga kali dan Go Ahead dua kali. PSV mencetak 12 gol dalam laga-laga tersebut, sementara Go Ahead mencetak 9 gol.

Klasemen

Di klasemen Eredivisie, PSV menempati posisi pertama, sedangkan Go Ahead Eagles berada di posisi kesembilan.